Veja 24 eletrodomésticos para você aproveitar as ofertas na Black Friday

(foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)



A pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente passasse mais tempo em casa no que apelidamos de “novo normal”. Esse novo cenário provocou nas pessoas a vontade de renovar a decoração e até mesmo de adquirir eletrodomésticos novos, mais tecnológicos e potentes para equipar a casa.





Sendo assim, a Black Friday 2021 , que acontecerá amanhã, se mostra uma ótima oportunidade de tomar essa atitude. A seguir, você vai conhecer algumas ótimas opções de eletrodomésticos para aproveitar com desconto e condições especiais durante a data.

Procura por eletrodomésticos econômicos aumentou

Mesmo em tempos de crise e de pandemia devido ao coronavírus, as vendas de eletrodomésticos cresceram nessa época. Porém, as marcas fabricantes estão investindo em aparelhos econômicos com Selo Procel, capaz de reduzir o consumo total de energia e, além disso, a tendência é que esses produtos se tornem cada vez mais econômicos, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

Eletrodomésticos são os mais cobiçados da Black Friday 2021

É unanimidade: os aparelhos eletrônicos, incluindo as TVs, são os produtos mais cobiçados da Black Friday e a expectativa é de que eles sejam bastante vendidos este ano.

De acordo com dados da pesquisa feita pela Shoptime para entender os consumidores durante a Black Friday 2021, os critérios que fazem com que as pessoas decidam por uma compra são frete grátis, preço e qualidade do produto. Entre os produtos mais procurados, estão, em ordem de prioridade:

1) eletrodomésticos;

2) acessórios e calçados;

3) eletrônicos e informática;

4) móveis.

Como saber quais eletrodomésticos comprar na Black Friday

Antes de sair comprando todos os aparelhos que estiverem com boas condições de pagamento, é preciso prestar atenção a alguns pontos, como por exemplo:

faça um orçamento do quanto pode gastar e prepare uma lista de compras;

compare preços e evite compras por impulso;

antecipe compras de datas comemorativas e presentes;

vigie a segurança do site, verificando se ele começa com HTTPS;

exija sempre a nota fiscal.

Lista de eletrodomésticos para comprar na Black Friday

Está precisando renovar os eletrodomésticos da sua casa? Confira a lista a seguir e aproveite as opções com condições especiais na Black Friday Brasil:

Geladeira

1) Brastemp BRE57AK

Geladeira Inverse de 443 litros, tem revestimento inox e conta com função Turbo Ice, sistema Twist Ice Advanced e gaveta exclusiva para latas.

(foto: Reprodução/ Brastemp)

2) Consul CRE44AK

Modelo Frost Free Inverse, essa geladeira possui uma camada de zinco por cima do aço inox. Ela conta com 97 litros, freezer bem espaçoso, função Turbo e controle de temperatura por meio de painel eletrônico.

(foto: Reprodução/ Consul )

3) Electrolux DM84X

Também Inverse, esse modelo tem capacidade de 579 litros, possui prateleiras adaptáveis, painel blue touch e funções bastante tecnológicas, como Drink Express e Ice Express, além dos modos Férias, Festa ou Compras.

(foto: Reprodução/ Electrolux)

Fogão

4) Brastemp 5 bocas BFS5VCE

Com tecnologia tripla chama e revestimento em esmalte, esse fogão conta com forno com grill elétrico embutido, mesa de vidro temperado e trempes duplas revestidas. Um ótimo modelo para quem procura algo de qualidade.

(foto: Reprodução/ Brastemp)

5) Itatiaia cooktop 5 bocas 3700000018

Um modelo mais simples, porém moderno. Possui mesa de vidro temperado, que garante maior durabilidade ao produto.

(foto: Reprodução/ Itatiaia)

6) Fischer cooktop 4 bocas ‎25943-56251

Modelo de cooktop por indução, ou seja, funciona com placas de calor que esquentam os alimentos durante o preparo. Ele conta com nove potências e com a ativação da fusão para manter o alimento aquecido.

(foto: Reprodução/ Fischer)

Micro-ondas

7) Electrolux MEO44

Com capacidade de 34 litros, esse modelo apresenta receitas pré-programadas, as funções Manter Aquecido e Tira Odor, teclado numérico, ajuste de potência e a habilidade de descongelar alimentos, como carne, peixe, frango e feijão.

(foto: Reprodução/ Eletrolux)

8) Midea MTAEG41

Com 30 litros de capacidade, esse micro-ondas conta com Limpa Fácil, receitas pré-programadas, display digital e funções Favoritos e Silêncio.

(foto: Reprodução/ Midea)

9) Philco PMO26

Com 26 litros de capacidade, o micro-ondas PMO26 é bastante completo: possui receitas pré-programadas, função Manter Aquecido, controle de potência e display digital. Além disso, é possível tirar facilmente o odor e descongelar alimentos por peso ou tempo.

(foto: Reprodução/ Philco)

Máquina de lavar roupas

10) Brastemp BWK12AB

Com 12 kg de capacidade, essa máquina de lavar roupa promete remover mais de 40 tipos de manchas de roupas com suas 12 opções de lavagem. Entre seus destaques, estão os ciclos Anti-bolinhas e Edredom e o enxágue Antialérgico.

(foto: Reprodução/ Brastemp)

11) Electrolux Jet & Clean LAC12

Esse modelo de 12 kg de capacidade permite que a água seja aproveitada para outros fins. Além disso, ela possui a lavagem turbo, que aumenta a velocidade da agitação das peças e ajuda a remover manchas difíceis, e a tecnologia Silent Control, que permite lavagens silenciosas.

(foto: Reprodução/ Electrolux)

12) Lava e Seca Samsung WD6000

Com 11 kg de capacidade, esse modelo possui 14 opções de lavagem, incluindo as funções Rápido 15 e Air Wash, que conservam as roupas, e a tecnologia Ecobubble, que mistura sabão, água e ar antes da lavagem, garantindo maior limpeza.

(foto: Reprodução/ Samsung)

Forno elétrico

13) Oster 30L

Esse modelo tem potência de 1600w, 30 litros de capacidade e pode chegar a 250°C. Ele conta com desligamento automático, prateleira coletora de gordura e lâmpada interna.

(foto: Reprodução/ Oster)



14) Black+Decker 21L

Um ótimo forno de uma marca muito conhecida. É fácil de manusear e tem grande capacidade, oferecendo um ótimo custo-benefício. Possui duas resistências autônomas, que podem ser ligadas juntas ou separadamente.

(foto: Reprodução/ Black+Decker)

15) Oster Gourmet 22L

Esse forno possui cinco funções: aquecer, assar, assar por convecção, grelhar e tostar. Sua regulagem de calor varia de 120ºC a 230ºC. Além disso, conta com duas grades destacáveis, receptor de gordura e visor de LCD.

(foto: Reprodução/ Oster)

Confira outros eletrodomésticos que também terão bons descontos na Black Friday 2021

Além dos eletrodomésticos básicos, há outras opções que prometem ter preços bem bacanas nesta edição da Black Friday, como as TVs , cervejeiras e ares-condicionados.

As melhores TVs

16) Samsung Smart TV LED 40"

Com resolução Full HD, esse modelo conta com as tecnologias Wide Color Enhance e Clean View, que melhoram a qualidade da imagem, além da Picture-In-Picture, que ajuda a assistir dois programas de uma vez. Além disso, também é possível espelhar a tela do seu celular ou tablet sem fios.

(foto: Reprodução/ Samsung)

De origem brasileira, esse modelo tem acesso aos melhores serviços de streaming e se conecta ao celular, tablet ou notebook por cabo HDMI.

(foto: Reprodução/ Britânia)

Com 43 polegadas e imagem em 4K, esse modelo conta com tecnologia LG ThinQ, que permite controlar comandos por meio de assistentes virtuais. Também é possível usar o celular como controle remoto com o aplicativo LG TV Plus.

(foto: Reprodução/ LG)

As melhores cervejeiras

19) Expositor Imbera 230L

Especialista em refrigeração, o modelo conta com boas dimensões, perfeito para sua casa. Apresenta ótima eficiência, pois o sistema é de ar forçado com evaporador aletado de cobre.

(foto: Reprodução/ Imbera)

20) Consul CZD12AT

Esse modelo Frost Free conta com cinco níveis de temperatura que variam de -4ºC a 5ºC. Ela possui prateleiras ajustáveis, display digital, iluminação interna e porta com apenas uma parte em vidro.

(foto: Reprodução/ Consul)

21) Venax EXPVQ 100 Blue Light

Com temperatura ajustável entre -8ºC e -2ºC, esse modelo conta com degelo automático, porta de vidro duplo com desembaçador, prateleiras reguláveis e iluminação interna em LED azul.

(foto: Reprodução/ Venax)

Os melhores ares-condicionados

22) Philco Split 12.000 BTUs Frio PAC12000TFM9

Com funções de resfriamento, desumidificação e ventilação, esse modelo é fácil de limpar, tem alta capacidade de filtragem do ar e possui diversas funções, como Sleep, Timer, Swing, Cool (refrigera), Dry (desumidifica), Fan (ventila) e Feel (adapta-se ao ambiente).

Você encontra este ar-condicionado com um preço ótimo na Black Week do Shop Outlet.

(foto: Reprodução/ Philco)

23) Samsung Split WindFree Plus 9000 BTUs

Esse modelo que usa 23.000 micro saídas de ar pode ser controlado pelo aplicativo Smart Things e conta com a função Fast Cooling, que refrigera bem mais rápido que outros aparelhos.

(foto: Reprodução/ Samsung)

24) LG Split Dual Inverter Voice 12000 BTUs

Considerado um modelo inteligente, conta com tecnologia Dual Inverter, que ajuda a economizar energia elétrica e refrigerar mais rápido. Além disso, é possível controlar o aparelho comandos de voz ou pelo aplicativo ThinQ.

(foto: Reprodução/ LG)

Gostou das sugestões?