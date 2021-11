Black Friday 2021: 18 modelos de TV para comprar nesta data

(foto: Philip Pacheco)



Feche os olhos por um momento e pense em uma casa sem TV na sala ou nos quartos. Difícil, não é? Por mais que existam algumas exceções, é realmente raro encontrar, nos últimos anos, lares que não possuam pelo menos um aparelho de televisão para o entretenimento da família ou dos amigos.

As TVs atuais contam com cada vez mais tecnologia e são alguns dos produtos mais procurados pelos brasileiros durante a Black Friday Brasil . Isso porque são o principal meio de as pessoas se divertirem, se emocionarem, torcerem pelo time favorito ou acompanharem aquela novela do coração.

Itens eletrônicos estão entre os mais procurados da Black Friday 2021

Não tem para nenhum outro: os aparelhos eletrônicos, incluindo as TVs, são os produtos mais cobiçados da Black Friday e a expectativa é de que eles sejam bastante vendidos este ano.

De acordo com pesquisa da plataforma de mídia Criteo para o site TechTudo, por exemplo, as vendas desses produtos aumentaram 21% em 2020 em comparação com 2019, sendo as TVs e os celulares os itens mais vendidos.

Mesmo com crise, busca por TVs aumentou em 2021

Mesmo em tempos de crise e de pandemia devido ao coronavírus, as vendas de TV cresceram nessa época. De acordo com pesquisa da consultoria GFK, o faturamento do segmento aumentou 16% no primeiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado.

Conheça os lançamentos de TVs para ficar de olho durante a Black Friday

2021 chegou trazendo muitos lançamentos de TVs de diferentes marcas com tecnologia e design de ponta e que, certamente, serão sucesso na Black Friday , que acontece em 26 de novembro. A Samsung, por exemplo, lançou as telas Neo QLED, MICROLED e Lifestyle e a LG lançou o menor painel OLED, com 48 polegadas.

As 9 melhores Smart TVs para comprar na Black Friday 2021

As Smart TVs são ótimas para quem gosta de estar conectado aos principais serviços de streaming. Confira algumas opções a seguir:

1) Samsung T5300 LED 40"

A Smart TV Samsung T5300 conta com tecnologia que deixa a imagem com mais brilho e contraste. Além disso, o modelo permite que você acesse suas músicas, filmes, noticias, jogos e redes sociais em uma única tela, com o sistema operacional TIZEN.

A Smart TV Led da Samsung, inclusive, está em promoção na Black Week do Shop Outlet . De R$ 1.999,00 por R$ 1.661,55.

(foto: Reprodução/ Samsung)

2) Britânia BTV32G70N5CBLH LED HD 32″

De origem brasileira, esse modelo oferece tecnologia e qualidade com acesso aos melhores serviços de streaming, espelhamento da tela do celular e conexão com celular, tablet, notebook ou PC por cabo HDMI.

(foto: Reprodução/ Britânia)

3) Philco PTV40G60SNBL LED Full HD 40″

Esse modelo é perfeito para quem procura um bom custo-benefício, já que ele oferece boa qualidade por um preço mais em conta. A TV da Philco possui acesso aos melhores serviços de streaming, tecnologia Full HD e três entradas HDMI à sua disposição.

(foto: Reprodução/ Philco)

4) AOC 32S5295/78G LED HDR 32″

Esse modelo também oferece tecnologia, ótimo contraste e cores vivas a um preço acessível! A 32S5295/78G da AOC possui acesso ao YouTube e Netflix já no controle remoto, além de imagem HDR em uma tela de LED 32”.

(foto: Reprodução/ AOC)

5) TCL S6500 LED 32”

Com tecnologia Android TV, esse modelo de 32 polegadas conta com assistente de voz Google Assistant, Google Play Store para download de aplicativos, Chromecast para espelhamento de mídia pelo celular, tela HD com taxa de atualização de 60 Hz, imagem HDR para reprodução em alto contraste e duas entradas HDMI.

(foto: Reprodução/ TCL)



6) TCL 55P715 LED 55”

Com tecnologia Android TV, esse modelo também conta com assistente de voz Google Assistant e Google Play Store para download de aplicativos. Além disso, ela oferece HDR e Micro Dimming para imagens em alto contraste, conectividade a vários dispositivos e criação de programação personalizada.

(foto: Reprodução/ TCL)

7) Semp 43S5300 LED 43"

Com tecnologia Android TV, esse modelo também conta com assistente de voz Google Assistant, Google Play Store para download de aplicativos, Chromecast para espelhamento de mídia pelo celular, duas entradas HDMI, controle remoto integrado ao Google e seis modos de imagem: dinâmica, padrão, smart HDR, esporte, cinema e jogos.

(foto: Reprodução/ Semp)

8) Philips Série 6000 LED 65"

Esse modelo possui recursos de última geração, como Dolby Vision/Atmos, HDR 10+ e sistema Ambilight, que são luzes de LED que iluminam as laterais da TV. Além disso, o aparelho conta com Bluetooth, Wi-Fi, Android TV e três entradas HDMI.

(foto: Reprodução/ Philips)

9) Semp HDR 50SK8300 LED 50"

Com tecnologia Android TV, esse modelo também conta com assistente de voz Google Assistant, Google Play Store para download de aplicativos e Chromecast para espelhamento de mídia pelo celular. Além disso, ele possui taxa de atualização 60 Hz, três entradas HDMI e HDR para imagens em alto contraste.





(foto: Reprodução/ Semp)

As 9 melhores TVs 4K para comprar na Black Friday 2021

As TVs 4K são ideais para quem não dispensa uma ótima qualidade de imagem e som. Confira algumas opções a seguir:

1) LG UN7300 43”

Com 43 polegadas e imagem em 4K, esse modelo da LG conta com inteligência artificial e tecnologia LG ThinQ, que permite controlar o aparelho por meio dos assistentes virtuais e controlar outros aparelhos da casa pela TV. Além disso, é possível usar o celular como controle remoto com o aplicativo LG TV Plus.

(foto: Reprodução/ LG)

2) TCL P715 55”

Com tecnologia Android TV, esse modelo também conta com assistente de voz Google Assistant, Google Play Store para download de aplicativos, Chromecast para espelhamento de mídia pelo celular e conectividade por dispositivos de comando de voz. Além disso, a TV também possui Dolby Audio, conexão Bluetooth, entradas USB e HDMI e controle de iluminação.

(foto: Reprodução/ TCL)



3) Samsung TU8000 50”

Com processador Crystal UHD e sistema operacional Tizen, essa TV permite controle por comandos de voz com assistentes virtuais e possui HDR10 , Dolby Digital, Bluetooth e entradas USB e HDMI.

(foto: Reprodução/ Samsung)

4) LG OLED Evo G1 55”

Uma TV e tanto para quem aprecia a qualidade de imagem! Ela conta com Google Assistant, Alexa e LG ThinQ AI, além de todos os recursos já conhecidos dos aparelhos da LG.

(foto: Reprodução/ LG)

5) Samsung Neo QLED QN900A 75”

Com tecnologia de painel de Mini LED e inteligência Upscaling, esse modelo possui alta qualidade de imagem e borda infinita, que oferece ao design uma modernidade ímpar. Além disso, ele também possui tecnologia de Som em Movimento Pro, que acompanha o movimento dos objetos em cena.

(foto: Reprodução/ Samsung)



6) TCL QLED X915 75”

Com 75 polegadas, a TCL X915 conta com as tecnologias QLED e Dolby Vision, câmera embutida para videochamadas e soundbar com Dolby Atmos. Com tecnologia Android TV, esse modelo também conta com assistente de voz Google Assistant.

(foto: Reprodução/ TCL)



7) LG 55UM761 55”

Esse modelo possui controle remoto Smart Magic compatível com a tecnologia ThinQ AI da LG, que permite demandar por comando de voz. A frequência do aparelho é de 120Hz, a tela é LED IPS e o som tem potência de 20W.

(foto: Reprodução/ LG)

8) Samsung UN55RU7100 55”

Esse modelo conta com as tecnologias Upscalling, que trata imagens para serem mostradas em 4K, HDR Premium, que aumenta o brilho e contraste das imagens, e RGB, que aumenta a qualidade das cores.

(foto: Reprodução/ Samsung)

9) TCL P8M 50”

Esse modelo possui um bom valor, ótimo design e fácil manuseio. Possui sistema operacional Android TV, com comando por voz do Google Assistant e todos os benefícios do Google que você já conhece. Além disso, conta com frequência de 120 frames por segundo e tecnologia Dolby Audio com boa incidência de graves.

(foto: Reprodução/ TCL)