Confira os 10 celulares que prometem bombar na Black Friday 2021

O celular se tornou quase uma peça de roupa do brasileiro, de tão essencial ele é no dia a dia de cada um. Mais do que nunca, o mercado de smartphones no país ocupa as primeiras posições quando falamos de todo o setor de eletrônicos, que envolve, por exemplo, notebooks, tablets, TVs, games, assistentes virtuais, câmeras e muito mais.





Durante a Black Friday 2021, a febre da venda de celulares não será diferente da que houve no ano passado. Os smartphones tiveram grande procura na mesma data em 2020 são uma das grandes tendências deste ano , principalmente no que se trata das marcas mais famosas do mundo: Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola e LG.

O celular no dia a dia do brasileiro: muito mais que um aparelho

É fato: o brasileiro não vive mais sem o celular e está sempre de olho na lista dos aparelhos mais vendidos do mercado para ver se vale a pena adquirir um modelo mais novo do que o atual. Isso porque o celular, atualmente, é capaz de fazer muito mais do que simples ligações ou de nos conectar à internet - ele é a forma mais rápida de nos comunicarmos com o mundo, seja na hora de solicitar um transporte, de pedir alimentação, de enviar pagamentos, de comprar algum produto, de conversar com os colegas de trabalho ou de fazer qualquer outra atividade relacionada ao nosso dia a dia.





Pois é, o celular se tornou indispensável na vida das pessoas e, por isso, a possibilidade de troca do aparelho a cada ano, principalmente com os descontos atrativos durante a Black Friday, é, de fato, bastante tentadora.

Conheça os 10 modelos de celular mais vendidos no Brasil em 2021

Se você está em busca de um celular que une design, um bom desempenho, tecnologia e um ótimo custo-benefício, agora é a hora certa de comprar o seu!

Confira a seguir o ranking dos celulares mais vendidos do Brasil, de acordo com dados do comparador de preços Zoom coletados em maio de 2021:

1) Apple iPhone 11

O iPhone 11 é considerado o de melhor custo-benefício de sua geração. Um aparelho muito fino (8.3 mm), com desempenho excelente e iOS avançado, ele possui tela de 6.1 polegadas, conexão LTE 4G, memória interna de 512 GB e câmera de 12 megapixels.

2) Samsung Galaxy S20 FE

O Galaxy S20 FE é um ótimo celular para quem gosta de fotos, já que possui uma câmera de 12 megapixels. Ele conta com tela de 6.5 polegadas, conexão LTE 4G, leitor multimídia, videoconferência, bluetooth e memória interna de 128 GB com possibilidade de expansão.

3) Samsung Galaxy M51

O Galaxy M51 possui tela de 6.7 polegadas, conexão LTE 4G, leitor multimídia, rádio, videoconferência, bluetooth e memória interna de 128 GB com possibilidade de expansão. Além disso, o aparelho conta com câmera de 64 megapixels e consegue gravar vídeos em 4K.

4) Xiaomi Redmi Note 8

O Redmi Note 8 é um queridinho da marca chinesa! Ele conta com tela de 6.3 polegadas, conexão LTE 4G, leitor multimídia, rádio, videoconferência, bluetooth e memória interna de 64 GB com possibilidade de expansão. Além disso, também possui câmera de 48 megapixels e pode gravar vídeos em 4K.

5) Samsung Galaxy A11

O Galaxy A11 conta com tela de 6.4 polegadas, conexão por rede UMTS e boa memória interna de 64 GB com possibilidade de expansão. Os destaques ficam por conta da câmera de 13 megapixels e da possibilidade de gravar vídeos em Full HD.

6) Samsung Galaxy S20 Plus

Com tela de 6.7 polegadas, o Galaxy S20 Plus possui conexão LTE 4G, leitor multimídia, videoconferência, bluetooth e memória interna de 128 GB com possibilidade de expansão. O aparelho também conta com câmera de 12 megapixels e ainda grava vídeos em 8K.

7) Samsung Galaxy A01 Core

O Galaxy A01 Core é ideal para quem não possui muitas exigências, mas que não dispensa qualidade. Com tela de 5.3 polegadas, o aparelho conta com leitor multimídia, videoconferência, bluetooth, conexão por rede UMTS e memória interna de 32 GB com possibilidade de expansão. Além disso, ele possui câmera de 8 megapixels e pode gravar vídeos em Full HD.

8) Xiaomi Poco X3 NFC

O Poco X3 NFC conta com tela de 6.67 polegadas, conexão LTE 4G, câmera de 64 megapixels e ainda pode gravar vídeos em 4K. Um celular e tanto!

9) Xiaomi Redmi Note 9

O Redmi Note 9 possui tela de 6.53 polegadas, conexão LTE 4G, leitor multimídia, rádio, videoconferência, bluetooth, câmera de 48 megapixels e alta definição (Full HD) de imagem.

10) Apple iPhone XR

O iPhone XR é um smartphone iOS avançado com tela de 6.1 polegadas, conexão LTE 4G e câmera de 12 megapixels, que permite a gravação de vídeos em 4K.

iPhone e Samsung continuam sendo as marcas mais vendidas





Não tem para nenhuma outra: de acordo com dados coletados pela empresa Strategy Analytics no primeiro semestre de 2021, a Samsung está em primeiro lugar no ranking de vendas globais, com 77 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. Depois, vem a adorada Apple, com 57 milhões de unidades vendidas. Em terceiro lugar, fica a chinesa Xiaomi, com 49 milhões de unidades vendidas.

Black Friday 2021 promete boas ofertas de celulares

As expectativas do público são grandes e as ofertas já estão atendendo a demanda!





As grandes lojas de varejo já se preparam para a Black Friday Brasil 2021 e algumas delas já estão garantindo ofertas especiais de celulares. Isso significa que, mesmo que ainda faltem alguns dias para a data, que é dia 26 de novembro , já é possível encontrar algumas boas promoções de aparelhos celulares por aí.





Então, que tal começar a sua pesquisa? Agora é a hora certa! Portanto, confira quais são os smartphones mais procurados da Black Friday e boas compras!

Continue por dentro da Black Friday 2021 no Estado de Minas, acompanhe as notícias da data e fique de olho para fazer suas compras com segurança, tranquilidade e economia!