Subiu de novo! Veja onde a gasolina está mais cara (e mais barata) em Minas

Você se lembra quanto pagou no litro da gasolina no mês passado? Muitas pessoas nem conseguem acertar o preço, devido à correria da rotina, mas uma reclamação é constante: não é de hoje que encher o tanque está caro.

Preço da gasolina subiu, em média, R$ 0,50 em Minas Gerais no último mês

E, para quem lembra o valor pago em outubro, a impressão de que os preços aumentaram é (muito) real. Para se ter uma ideia, o aumento foi, em média, de R$ 0,50.

É o que aponta um levantamento feito pela reportagem com base nas pesquisas semanais divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que publica os preços de todos os combustíveis e do gás de cozinha.