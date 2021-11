Alta no preço da gasolina nos EUA pressiona Biden. Entenda

Valorização do barril de petróleo no exterior pressiona preços dos combustíveis nos EUA (foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, disse que o presidente Joe Biden está olhando para os instrumentos limitados que possui para abaixar os preços de combustíveis. Em entrevista à CNN nesta segunda (15/11), Granholm afirmou que Biden está "muito preocupado" com a inflação e os preços da gasolina, que são a manifestação mais óbvia das pressões inflacionárias."Como você sabe, nenhum presidente controla os preços de gasolina. O petróleo é vendido em um mercado global", afirmou. A secretária disse que, conforme as pessoas saem dos períodos limitados pela COVID-19, há um grande aumento na demanda pelo petróleo, que não tem sido acompanhada no mesmo ritmo pela oferta."Portanto, o presidente está olhando para as ferramentas limitadas de que dispõe. Não tenho nada a anunciar sobre isso, mas saiba: ele está olhando e avaliando todas as suas opções, ainda que possam ser limitadas nos Estados Unidos".