Pesquisa mostra 9 cidades em MG onde a gasolina mais barata passa dos R$ 7

Precatórios: Cai do texto mudança na regra de ouro; governo só consegue 303 votos

Precatórios: Cai do texto mudança na regra de ouro; governo só consegue 303 votos

Ministro diz que preço do Petróleo ainda vai subir mais

Ministro diz que preço do Petróleo ainda vai subir mais

Alta prematura dos juros pode frear emprego nos EUA, alerta dirigente do Fed

Alta prematura dos juros pode frear emprego nos EUA, alerta dirigente do Fed

Em primeiro teste do dia, governo evita mudança no texto da PEC dos Precatórios

Em primeiro teste do dia, governo evita mudança no texto da PEC dos Precatórios

Mubadala Capital conclui aquisição do controle da MetrôRio e da MetrôBarra

Mubadala Capital conclui aquisição do controle da MetrôRio e da MetrôBarra

Aliado de Ciro no Ceará, deputado muda posição e anuncia voto contra PEC

Aliado de Ciro no Ceará, deputado muda posição e anuncia voto contra PEC

Gasolina é mais competitiva que etanol na semana em todos os Estados e no DF

Gasolina é mais competitiva que etanol na semana em todos os Estados e no DF

Câmara abre ordem do dia com votação sobre Fundeb; PEC deve ser votada mais tarde

Câmara abre ordem do dia com votação sobre Fundeb; PEC deve ser votada mais tarde