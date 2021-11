Endividamento das famílias de BH atinge recorde histórico em outubro

Orçamento está apertado para os consumidores da capital mineira (foto: Pixabay/ Reprodução)

O mês de outubro registrou um recorde no endividamento das famílias de Belo Horizonte. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), 88,6% da população têm compromissos financeiros em atraso. O percentual é o maior já registrado pela série histórica, iniciada em 2014.





Na capital, o endividamento representa até 50% da renda familiar em 77,5% dos casos. Contudo, atinge mais da metade do orçamento mensal para 21,5% dos entrevistados. Em média, o tempo de comprometimento da renda é pouco superior a seis meses e meio. Entre as famílias com contas pendentes, 66,2% afirmaram que o período de atraso nos pagamentos é maior que 90 dias.





Os dados fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Fecomércio MG, com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A análise mostra ainda que o avanço do endividamento foi seguido pela quantidade de famílias inadimplentes, que alcançou o maior patamar no último ano (38,8%). Já o percentual de consumidores que não terão condições de pagar suas dívidas atingiu 16,5%.





“Um dos motivos principais para essa situação é o aumento da inflação, que afeta a aquisição de bens essenciais como alimentos, combustíveis e energia. Assim, as famílias procuram cada vez mais o crédito para seu consumo básico”, explica a economista da Fecomércio MG, Gabriela Martins.





A redução da renda, causada pela inflação e pelos altos índices de desemprego, agravam o problema do consumidor.





“Embora o mercado de trabalho tenha aquecido nos últimos meses, a maioria das vagas são informais, quase sempre seguidas por remunerações menores. O fim do auxílio emergencial, que neste ano foi menor que o oferecido no ano passado, expôs ainda mais as famílias de baixa renda”, avalia a economista.





Alerta para Black Friday e Natal





A pesquisa apontou, ainda, que as principais modalidades de endividamento:

cartão de crédito (81,7%)

carnês (24,7%)

cheque especial (8,8%)

financiamento de automóveis (7,8%)

financiamento de imóveis (6,1%)





“Com a proximidade de datas como a Black Friday e o Natal, é preciso redobrar a atenção para que o uso dessas modalidades não se torne um vilão do consumo e diminua o poder de compra em médio e longo prazos”, ressalta Gabriela.





Foram entrevistadas mil famílias residentes na capital mineira. A margem de erro da pesquisa, realizada nos últimos 10 dias de setembro, é de 3,5%, e o nível de confiança é de 95%.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.