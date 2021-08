Endividamento das famílias de BH é o maior em dois anos

Orçamento está apertado para os consumidores da capital mineira (foto: Pixabay/ Reprodução) O endividamento das famílias de Belo Horizonte atingiu o maior patamar dos últimos dois anos, alcançando 84,8% da população, segundo os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG), nesta segunda-feira (30/8).

De acordo com a Fecomércio-MG, 84,8% dos consumidores de BH estavam endividados em agosto, valor 2,7 pontos percentuais (p.p.) superior ao observado na última avaliação (82,1%). O percentual de consumidores com contas em atraso também aumentou, chegando a 36,3%.

Entre as dívidas citadas pelos entrevistados, o cartão de crédito permanece sendo o principal vilão, com 83,5% dos consumidores comprometidos. Segundo a Federação, atualmente o cartão é utilizado para pagar contas e realizar compras do mês.

"É importante que as pessoas tenham atenção e se planejem para não perder o controle de seu orçamento, uma vez que o cartão possui um dos maiores juros praticados no mercado (em média, 250,22% ao ano, no crédito rotativo)", alerta a Fecomércio.

Além do crédito, outras modalidades de pagamento seguem endividando os consumidores, com tendência de aumento do mês de julho para agosto. Veja:

Carnês (de 17,5% para 19,1%);

Financiamento de carro (de 7,6% para 8,8%);

Crédito pessoal (de 6,9% para 7,3%);

Cheque especial (de 6,7% para 7,8%);

Crédito consignado (de 4,8% para 5,6%)

Cheque pré-datado (de 1,3% para 1,6%).

Apenas o financiamento de imóveis registrou queda de 6,6% para 5,8%.

Contas em atraso

Entre as famílias da capital, 36,3% têm algum compromisso financeiro em atraso. De acordo com a Peic, o índice é ainda maior em famílias com renda igual ou inferior a dez salários mínimos (45,5%).

Apesar da situação, não há muita esperança de quando poderão quitar as dívidas. Entre os entrevistados, 49,3% afirmaram que não terão condições de pagar os compromissos em atraso no próximo mês.

Outros 29,4% poderão quitar apenas algumas contas, enquanto 19,2% terão condições para pagar totalmente suas contas. Apenas 2,1% não souberam responder.

Em relação ao tempo de atraso das contas, 52% dos entrevistados afirmaram que estão há mais 90 dias pendentes. A pesquisa também mostra que as dívidas estão atrasadas, em média, há 65,4 dias.

