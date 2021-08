Renda na pandemia: conheça músico de BH que cria canções por encomenda

Músico Lucas Avelar Gonçalves criou o projeto Inspira Songs para compensar as perdas com a pandemia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

causou forte impacto nos pequenose o segmento da Economia Criativa foi um dos mais afetados. Para manter as atividades, diversos empreendedores tiveram que se reinventar, recorrer ao marketing digital, buscar apoio de empresas ou fazer parcerias com empreendedores do mesmo setor para permanecerem ativos.





O músico Lucas Avelar Gonçalves é um deles. Com 20 anos de carreira, ele fazia shows, se apresentava em eventos como casamentos, até que a pandemia transformou seu trabalho.





“Em 2020, com a quarentena, eu vi todos os meus eventos caírem de 100 a zero. Parei de tocar de uma hora para outra. Com o trabalho 100% paralisado, eu me vi obrigado a utilizar da minha inteligência, da economia criativa, do autônomo e empreendedor que mora em mim e trouxe à tona alguns projetos que poderiam me gerar uma receita.”





E o que era apenas um hobby, acabou virando um negócio de sucesso.





“Sempre compus músicas. Compor música personalizada sempre foi um presente meu para pessoas queridas, para familiares, amigos músicos. Dava músicas de presente de vez em quando para minha esposa e minha filha”, conta.





Lucas explica que, em 2019, chegou a pensar em transformar esse dom em negócio. “Acabou não indo para frente.”

Realidade mudou de uma hora para outra





O músico conta que a ideia surgiu rapidamente. “O nome (do projeto) veio também da noite para o dia. Tudo veio bem de supetão.”





Assim, em 2 de maio do ano passado, Lucas fez um post no Instagram lançando o Inspira Songs.





“Foi a grande loucura da minha vida porque em uma semana eu fiz 31 músicas. Eu só trabalhava. Não saia do quarto, minha esposa trazia café e comida pra mim. Eu não saia do escritório. Eu só compus. Manhã, tarde, noite, madrugada. Ia dormir às sete horas da manhã. Compondo e gravando.”





Além da letra, ele também faz a música e um vídeo para cada história.





“É uma composição personalizada baseada numa descrição que a pessoa faz para mim de uma outra pessoa. Me entrega umas fotos e eu faço uma música totalmente personalizada, do zero. Não tem uma harmonia pré planejada. Eu me conecto àquela história, àquela descrição, memória afetiva e componho uma música totalmente vinculada àquela pessoa”, explica.





De acordo com ele, depois do lançamento do projeto, sua vida virou uma grande loucura.





“O que antes era hobby, depois uma saída para a quarentena, acabou virando meu plano A e a menina dos olhos da minha vida. Eu acabei me afeiçoando muito (ao projeto).”





“Eu que sou compositor, sempre quis levar minhas músicas para o mundo. Sempre quis que o mundo ouvisse minhas músicas. E o Inspira Songs me trouxe o mundo de cada uma das pessoas. E é um mundo maravilhoso também em que eu encontrei em cada pessoa, em cada família, em cada história, um mundo para poder mergulhar a minha música”, completa.





Desde maio do ano passado, ele já fez 205 músicas. Além de muito trabalho, o músico conta que o projeto trouxe também vários outros ganhos.





“O Inspira Songs trouxe para mim um grande exercício, eu ampliei demais meu repertório, meu campo harmônico, meu repertório de palavras, letras, sentimentos. Eu já não estava sentindo sozinho o que eu sentia. Estava lendo as centenas de histórias das pessoas.”





E mesmo com tantas encomendas, Lucas afirma que nunca faltou inspiração para compor.





“É como se, pela primeira vez, eu tivesse recebido o melhor trabalho da minha vida. De repente, eu recebi muito mais trabalho do que eu estava acostumado, mas para fazer aquilo que eu sou apaixonado. Tive momentos de exaustão nesse processo. Mas eu levantava, tomava uma água, olhava pro céu, dava um tapa no rosto e voltava.”





“Eu não me permiti ficar sem inspiração. A inspiração tem um lugar muito especial. Quando vem uma música de graça, maravilha! Mas, a música cotidiana é feita de transpiração. Por muitas vezes, eu estava ali construindo a música e era acometido por algo muito emocionante no meio da música.”





O músico acredita que esse é o papel do compositor. “Ele tem que se colocar à disposição do conhecimento técnico e se conectar com a grande fonte da música. Ele vai ser inspirado. Aí se tiver ‘dando branco’, levanta, dá uma volta no quarteirão, toma um suco e volta.”

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Estudando o mercado





Com o sucesso do projeto, o músico resolveu estudar o mercado digital e de música.





“As coisas estão se atualizando muito. O Inspira Songs por si só já faz parte de um mercado muito contemporâneo. Tem poucas pessoas que fazem esse trabalho. Mas, comecei a ver que no exterior também tem um mercado de músicas personalizadas que está crescendo muito.”





Com isso, Lucas decidiu inscrever seu projeto no programa de startups InovAtiva Brasil e espera que o Inspira Songs se torne a primeira startup de músicas personalizadas do Brasil.





“Vi uma brecha pro Inspira Songs ali. Pensei que era um mercado que deveria estar muito acostumado com tecnologia e sustentabilidade. Mas, não deve estar tão acostumado a cultura, a música. Pensei que seria legal oferecer um diferencial.”





O InovAtiva Brasil é um programa gratuito de aceleração de negócios inovadores de qualquer setor e região do Brasil, realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).





Segundo ele, como estavam concorrendo projetos do país inteiro, não imaginava que a Inspira Songs pudesse ser selecionada, o que acabou acontecendo.





“Ela é uma empresa, funciona comigo, mas também tem potencial de startup. E o programa vai funcionar como um mergulho nessa história, com várias mentorias, para acelerar o Inspira Songs dentro do mercado da música brasileira. Por meio do InovAtiva, queremos aperfeiçoar a ideia, romper padrões de empresas de cultura e arte e oferecer um produto perene, acessível e profundamente marcante”, conclui.





Acesse o site Instagram do projeto para mais informações.

*Estagiária sob supervisão