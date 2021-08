Veja onde abastecer o carro pelo menor preço em BH e região

Com a alta no preço dos combustíveis, é preciso pesquisar antes de abastecer (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 09/08/2021)

O preço dos combustíveis registrou um aumento expressivo em Belo Horizonte e na Região Metropolitana em agosto . Em apenas 17 dias do mês, a gasolina teve alta de 3,07%, ou R$ 0,18. Já o etanol registrou um aumento ainda maior, de 5,95%, ou R$ 0,26.





O levantamento é do site de pesquisas de preços Mercado Mineiro e foi feito entre os dias 5 e 22 deste mês, em 145 estabelecimentos de BH e da Região Metropolitana.





Com isso, o consumidor chega a pagar R$ 6,499 pelo litro de gasolina, sendo que o preço médio do combustível na Grande BH é de R$ 6,10, enquanto há 17 dias era encontrado por R$ 5,918. Já o litro do etanol pode custar até R$ 4,899 o litro e é vendido, em média, a R$ 4,576. No levantamento anterior, o combustível era encontrado a R$ 4,319.





Diante de preços cada vez mais salgados e que pesam no orçamento, os consumidores precisam pesquisar antes de encher o tanque. Por isso, veja onde encontrar gasolina e etanol com os menores preços, em BH e Região Metropolitana.





Etanol Comum





Belo Horizonte





Região Barreiro: R$ 4,49

Posto Nota 1000 - Petrobras: Avenida Olinto Meireles, 1000, Barreiro de Baixo





Região Centro-Sul: R$ 4,39

Posto Pio XII - Shell: Avenida do Contorno, 9008, Gutierrez





Região Leste: R$ 3,19

Posto Santê - Ale: Rua Mármore, 585, Santa Tereza





Região Nordeste: R$ 4,49

Posto Almada: Rua Monsenhor Messias, 20, Ipiranga

Posto Almada: Rua Jacuí, 4.000, Ipiranga

Posto Javari - Branca: Rua Descalvado, 661, Cachoeirinha

Posto Londrina: Rua Javari, 195, Renascença

Posto Araújo: Avenida Cristiano Machado, 70, Concórdia





Região Noroeste: R$ 4,39

Posto Vila Nossa Senhora de Fátima - Ipiranga: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2401, Carlos Prates

Posto Quick - Shell: Avenida Tereza Cristina, 1.600, Padre Eustáquio





Região Norte: R$ 4,49

Posto Catedral - Shell: Avenida Cristiano Machado,11100, Floramar





Região Oeste: R$ 4,49

Posto Itapoa: Avenida Amazonas, 2994, Prado

Posto MG - Petrobras: Rua Lagoa da Prata, 145, Salgado Filho

Posto Amazonas - Petrobras: Avenida Amazonas, 5.298, Nova Suíça





Região Pampulha: R$ 4,49

Posto Antunes - Petrobras: Avenida Portugal, 3201, Santa Amélia

Posto Santo Onofre: Rua Érico Veríssimo, 1685, Santa Mônica

Região Venda Nova: R$ 4,48

Auto Posto Vale: Avenida Vilarinho, 78, Venda Nova

Posto Jacinto - Shell: Rua João Samaha, 1250, São João Batista





Região Metropolitana





Betim: R$ 4,47

Posto Abril das Américas: Avenida das Américas, 670, Jardim Casa Branca





Contagem: R$ 3,19

Posto das Alturas: Avenida Colúmbia, 540, Riacho das Pedras





Ibirité: R$ 4,59

Posto Rosário: Avenida São Paulo, 1480, Macaúbas, Ibirité





Nova Lima: R$ 4,69

Posto Fernanda: Rua da Paisagem, 45, Vila da Serra





Gasolina Comum





Belo Horizonte





Região Barreiro: R$ 6,07

Posto Nota 1000 - Petrobras: Avenida Olinto Meireles, 1000, Barreiro de Baixo





Região Centro-Sul: R$ 5,99

Posto Posto Pica Pau II - Shell: Avenida do Contorno, 10325, Barro Preto

Posto Riegert - Shell: Rua Curitiba, 2.155, Lourdes

Posto Pio XII - Shell: Avenida do Contorno, 9008, Gutierrez





Região Leste: R$ 5,99

Posto JBretas - Niquelina: Avenida do Contorno, 3347, Santa Efigênia

Posto Tex Kar - Ipiranga: Rua Silva Jardim, 388, Floresta

Auto Posto Boa Vista: Avenida Elísio de Brito, 195, Boa Vista





Região Nordeste: R$ 5,97

Posto Javari - Branca: Rua Descalvado, 661, Cachoeirinha





Região Noroeste: R$ 5,98

Posto Quick - Shell: Avenida Tereza Cristina, 1.600, Padre Eustáquio





Região Norte: R$ 5,99

Posto Catedral - Shell: Avenida Cristiano Machado,11100, Floramar





Região Oeste: R$ 6,08

Posto Itapoa: Av. Amazonas, 2994, Prado

Posto Calafate: Rua Desembargador Barcelos, 196, Calafate





Região Pampulha: R$ 5,99

Posto Antunes - Petrobras: Avenida Portugal, 3.201, Santa Amélia

Posto Vem K - Petrobras: Avenida Presidente Tancredo Neves, 3444, Paquetá





Região Venda Nova: R$ 5,98

Auto Posto Vale: Avenida Vilarinho, 78, Venda Nova

Posto Joca - Petrobras: Rua Antônio José dos Santos, 609, Céu Azul





Região Metropolitana





Betim: R$ 5,99

Posto Abril das Américas: Avenida das Américas, 670, Jardim Casa Branca





Contagem: R$ 5,98

Posto Petrolina: BR 381, KM 0,9, Inconfidentes





Ibirité: R$ 6,19

Posto Rosário: Avenida São Paulo, 1480, Macaúbas





Nova Lima: R$ 6,19

Posto Fernanda: Rua da Paisagem, 45, Vila da Serra

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria