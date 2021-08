Preço médio da gasolina na Grande BH é de R$ 6,10; há 17 dias era R$ 5,918

Está cada vez mais caro para o motorista abastecer o carro na Grande BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 27/05/2021)

Em apenas 17 dias, osmédios dodee do litro doconsideravelmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mostra pesquisa do site Mercado Mineiro. No caso do primeiro combustível, o crescimento foi de 3,07%, ou R$ 0,18. Já no derivado da cana-de-açúcar o reajuste médio foi de R$ 5,95, ou R$ 0,26.Quanto ao diesel, que abastece a maioria dos veículos de carga, o crescimento foi de apenas 0,34%. Na prática, o motorista passou a pagar dois centavos a mais no litro desse combustível.O preço médio do litro de gasolina na Grande BH é de R$ 6,10 (há 17 dias era R$ 5,918), conforme o Mercado Mineiro. Já o etanol é vendido, em média, a R$ 4,576 (no levantamento anterior era R$ 4,319). A mediana média do litro do diesel está em R$ 4,707 (antes era R$ 4,691).O posto Wilson Piazza, da bandeira Shell, vende o combustível mais barato de toda Grande BH, entre os 155 estabelecimentos pesquisados pelo Mercado Mineiro: o litro da gasolina a R$ 5,899 e do etanol a R$ 4,299.Ele está localizado na Rua Estêvão Pinto, 768 – Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital mineira.Na mesma região, é vendida a gasolina mais cara entre os preços levantados: R$ 6,499, na Rua Guaicuí, Bairro Luxemburgo. A bandeira é da Petrobras. O preço varia em 10,17% na comparação com o estabelecimento do Serra.Quanto ao etanol, o litro mais caro pertence ao Posto Curiango, sem bandeira: R$ 4,899. O estabelecimento se localiza no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Nazaré, Nordeste da capital mineira.O combustível teve alta acumulada de 27,5% este ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). O cálculo é feito com base no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, que em Minas Gerais é de 31%.