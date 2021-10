Aeroporto de Confins retoma voos diretos para os EUA em 2022

O aeroporto de Confins terá voos direto para Miami, a partir de março, e para Nova York, a partir de junho de 2022 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, terá dois novos destinos internacionais em 2022. A Eastern Airlines terá voos diretos para Miami, a partir de março, e para Nova York, em junho. Atualmente, o aeroporto tem voos diretos para Portugal, pela TAP e para o Panamá, pela Copa Airlines.

Ao todo, serão três voos semanais entre Miami e Belo Horizonte, a partir de 27 de março de 2022, e dois voos semanais entre Nova York (JFK) e Belo Horizonte, a partir de 8 de junho de 2022.





"A inauguração desses dois destinos para os Estados Unidos é muito aguardada pelos mineiros e estamos confiantes na operação e manutenção dessas rotas, bem como lançamento de outros destinos", ressalta Herlichy Bastos, diretor de Operações da BH Airport.





Os voos serão feitos em um Boeing 777-200 em duas classes de serviço: econômica premium e econômica.





Essa é a primeira vez que a companhia aérea fará voos regulares ao Brasil. A capital mineira é a primeira cidade brasileira contemplada pela empresa.





"Disponibilizar o acesso a esses destinos, partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é um ganho para todos os mineiros. Estamos sempre em negociação com as companhias aéreas para ampliar a conectividade de Minas Gerais com o mundo. A parceria com a Eastern Airlines é mais uma iniciativa que demonstra esse potencial do aeroporto", afirma Herlichy.





Mais rotas entre Brasil e Estados Unidos





No primeiro semestre deste ano, Joshua Bustos, vice-presidente da companhia aérea, já tinha destacado que o foco da empresa neste momento é Minas Gerais e as operações no aeroporto de Confins.





"Belo Horizonte não é atualmente servida por outras companhias e queremos preencher esse 'gap' que as rotas entre Brasil e Estados Unidos ainda têm, como por exemplo, focar em outras grandes cidades brasileiras e planejar voos diretos para outros destinos norte-americanos que não são atendidos diretamente", ressaltou.





As aeronaves da companhia aérea têm apenas duas classes, o que, segundo a empresa, amplia sua capacidade e contribui para oferecer mais conforto ao passageiro, que não precisa pagar pela primeira bagagem despachada de até 32 quilos.





Além disso, outro diferencial é o passageiro poder transportar, gratuitamente, um equipamento esportivo como uma prancha de surf ou bicicleta, por exemplo. A empresa também é pet friendly e está apta a transportar animais de estimação a bordo.





Retomada





Antes da pandemia, o Aeroporto Internacional de BH tinha cinco voos internacionais. Para Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos e para Buenos Aires, na Argentina, pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Aalém de voos para Portugal, pela TAP e para o Panamá, pela Copa Airlines.





Até o momento, apenas os dois últimos foram retomados. São quatro voos semanais para Portugal e três para o Panamá.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria