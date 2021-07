Latam amplia oferta de voos saindo de Minas Gerais; veja os destinos

Latam amplia decolagens de Belo Horizonte rumo a São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro em julho (foto: Brunno Kawagoe/Divulgação - 10/10/2019)

A oferta de voos da Latam com saída de Minas Gerais vai aumentar a partir deste mês, informou a empresa nesta quarta-feira (7/7).





Serão 26 novas opções. Haverá ampliação do serviço nonternacional de Belo Horizonte Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH; e no aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.Emos voos semanais vão aumentar de 9 para 10 com destino à Guarulhos (SP). Já em BH/Confins, a ampliação será de 24 para 31, também para o Aeroporto Internacional de São Paulo.Ainda saindo de, a oferta com destino a Congonhas, em São Paulo, vai crescer de 18 para 30 voos semanais. O mesmo vale para Brasília (de 10 para 14 por semana) e Santos Dumont (três para cinco), no Rio de Janeiro.No total, a empresa vai ofertar mais 26por semana em Minas Gerais, um com saída de Uberlândia e 25 com decolagem de Confins.