Aeroporto Internacional de BH espera quase 700 mil passageiros em outubro

Aeroporto Internacional de BH deve receber 699 mil passageiros somente em outubro (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









O aumento de passageiros também reflete no crescimento da oferta de voos. Em outubro, o número de operações deve chegar a 6.200, o que representa 6% a mais do que foi registrado em setembro. A maior aposta da BH Airport é justamente no feriado de 12 de outubro.





"Aos poucos vamos retomando os patamares anteriores à pandemia da Covid-19. O aumento da população imunizada e a retomada das atividades mostram que podemos ficar otimistas com a alta do fluxo de passageiros para o fim do ano. O feriado de 12 de outubro é um importante fator para que possamos alcançar a marca de quase 700 mil passageiros neste mês", afirma Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da concessionária.





Ao todo, o aeroporto de BH estará conectado a 42 destinos regulares e extras, incluindo rotas internacionais, como Lisboa e Panamá.

