Responsáveis por postos de combustíveis relatam dificuldades e escassez

“Eu tenho álcool, gasolina aditivada e diesel, acabou a gasolina comum. O consumidor também está muito agitado, está todo mundo com medo, acaba enchendo o tanque. Eu tinha produto que duraria quatro dias, vai acabar hoje”, conta.





Segundo ele, pela manhã, encontrou diversos postos na mesma situação ao longo da MG-010. No fim da manhã, ele recebeu informações sobre falta de combustíveis no município de Vespasiano. Ferreira calculava que, se as pessoas não estivessem fazendo filas para encher o tanque dos carros, o combustível no posto onde trabalha duraria até a segunda-feira. Mas, segundo ele, a gasolina aditivada deve terminar no início desta tarde.





"Evitar realmente congestionar o posto, porque é bobagem. O volume pequeno que abastece não vai resolver problema de ninguém. Se a pessoa puder não viajar de carro nesse período é melhor. Fora isso, é esperar o que vai acontecer", aconselha.









O gerente de um posto na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, Frederico José Santos disse que as bombas estavam vazias desde ontem à noite e, pela manhã, ainda não tinha previsão para repôr. "De ontem para hoje, aproximadamente 25 mil litros", estima sobre a quantidade de combustíveis que deixou de vender. Sobre as reivindicações dos tanqueiros, o administrador disse achar justas. "O caminhoneiro tem razão. O diesel o ICMS é absurdo, e o frete sobre combustível é absurdo. Eles não conseguem cobrar o preço cheio do frete e realmente é muito baixo. O caminhoneiro basicamente sofre para trabalhar", disse.





Vidro de caminhão que tentou abastecer foi quebrado, segundo entidade (foto: Minaspetro/Divulgação) Dono de três postos, um empresário de Belo Horizonte, que não será identificado, disse que teve problemas em alguns estabelecimentos ontem. A carga que chegou a algumas unidades dele foram encaminhadas com escolta. Ele também soube de colegas que enviaram carretas particulares e tiveram os veículos apedrejados, o que também foi relado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) em uma nota no site da entidade hoje, acompanhada de fotos de um caminhão cujo para-brisa da cabine foi depretado.