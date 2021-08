Cafeicultores mineiros pedem ajuda após perda de safras causada por geadas

Uma estimativa feita pelos profissionais da Emater, mostra que 9.540 produtores foram prejudicados e 173.679 hectares foram atingidos (foto: Divulgação/Emater-MG)

Cafeicultores mineiros produziram um dossiê contendo todos os prejuízos sofridos por causa das recentes geadas e com sugestões para amenização dos danos das safras de cafés perdidas pelo tempo frio. Eles planejam entregá-lo à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ainda nos próximos dias.

Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), o dossiê é uma forma de sensibilizar o governo sobre o cenário enfrentado pelos cafeicultores.

Em audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada na tarde da última terça-feira (10/8), a titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Ana Maria Valentino, foi confirmada para a visita à ministra. O debate atendeu o requerimento do presidente da comissão, deputado Delegado Heli Grilo (PSL) e do 2° vice-presidente da ALMG, deputado Antônio Carlos Arantes (PSDB).

De acordo com o presidente da comissão, em julho, as geadas atingiram quase 20% dos cafezais do Estado e no Sul de Minas esse percentual ultrapassou 77%. “É realmente muito preocupante, isso sem contarmos os impactos para outros produtores, como os de frutas e hortaliças”, ressaltou. Outras duas principais regiões cafeicultoras mineiras são o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro, que também foram atingidas pelas geadas.

Durante a audiência, o 2° vice-presidente lembrou que, em 2019, Minas já havia sofrido com as geadas e em 2020 com a seca. “Se você perde 20% da safra, é possível dar um jeito, mas pra quem perdeu 100%, não dá. Em algumas plantações na divisa de Minas com São Paulo não sobrou nem um pé de café. Muitos vão ter que replantar tudo. Aqueles que vivem só da cafeicultura estão à beira da fome e por isso precisamos fazer alguma coisa para socorrê-los”, disse ao apresentar um vídeo com depoimentos de vários cafeicultores do Sul do Estado.

Situação financeira

Os produtores de café passam por uma situação urgente, de acordo com a secretária Ana Maria Valentino. Para ela, além das dívidas, é preciso pensar em novos recursos para a renovação dos parques cafeeiros. “Vamos ter que alongar as parcelas a vencer até 2023 e temos que lembrar que os pequenos produtores já não têm acesso sequer a recursos de custeio. Suas dívidas são diretamente para revendas e cooperativas”, acrescenta.

A ideia do dossiê é buscar uma intervenção do governo federal em parceria com o Banco do Brasil, para a recuperação financeira dos prejudicados. A reunião com a ministra contará com a presença de técnicos da Emater, da Secretaria e lideranças.

“Precisamos de um pouco de paciência, pois os técnicos da Emater ainda estão avaliando a reação das lavouras atingidas e, infelizmente, temos a previsão de novas frentes frias. Independentemente disso, estamos finalizando um documento pra levar ao Ministério. Estamos preocupados com a situação dos cafeicultores e buscando tudo que é possível para ajudá-los nesse momento tão difícil”, ressaltou a secretária Ana Maria Valentino.

“Sempre pensamos na cafeicultura como uma força da economia mineira, mas nos esquecemos que se trata de uma indústria a céu aberto que está sempre sujeita a esse tipo de risco”, disse o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Seapa, João Ricardo Albanez.

Área atingida

Segundo técnicos da Emater, até o final de julho, dez das 32 unidades regionais apresentaram geadas. Dos 194 municípios mineiros analisados, 87,6% (170) registraram ocorrências de frio intenso nas regiões cafeeiras.

Uma estimativa feita pelos profissionais, mostra que 9.540 produtores foram prejudicados e 173.679 hectares foram atingidos, especialmente as regiões de Alfenas (52.152 ha), Patos de Minas (37.201 ha), Guaxupé (22.693 ha), Passos (19.817 ha) e Lavras (18.435 ha). A única região que não está localizada no Sul de Minas é Patos.

De acordo com o coordenador da Cafeicultura da Emater, Bernardino Cangussu Guimarães, o sul do Estado (aproximadamente 86,9%) é o com maior intensidade do fenômeno, e possui maior agravamento, pois contém a maior quantidade de pequenos produtores, o que gera impactos sociais mais relevantes.

No total, foram perdidos 25 milhões de sacas na produção nacional por causa das geadas (foto: Divulgação/Emater-MG)

Medidas

O deputado Professor Cleiton (PSB), que também estava presente na audiência, sugeriu melhorias genéticas, e citou que na Colômbia elas já são realizadas, o que permite que as variedades da fruta sejam mais resistentes. “Conforme a ONU [Organização das Nações Unidas] apontou, precisamos nos preparar já para eventos extremos do clima. Se não fizermos isso, podemos comprometer o futuro da agricultura em Minas Gerais”, alertou.

No total, foram perdidos 25 milhões de sacas na produção nacional por causa das geadas, informou o presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil (Sincal), Armando Mattiello. Em 2019, o país já havia perdido 20 milhões de sacas por causa da seca.

“É o momento de repensar a cafeicultura. Os produtores precisam diversificar a produção e, de imediato, precisamos dar ao menos três anos de carência e mais cinco ou seis anos para começar a pagar suas contas”, sugeriu Mattiello.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira