Contribuintes de Araxá agora poderão quitar dívidas com desconto até 23/12

Contribuintes de Araxá terão até dezembro para solicitar condições referentes à quitação de dívidas com desconto (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

A Prefeitura de, no Alto Paranaíba, anunciou nesta segunda-feira (2/8) que prorrogou a possibilidade dede dívidas na cidade. O contribuinte, portanto, terá até o dia 23 de dezembro para parcerlar débitos tributários e não tributários, por meio do programa de Regularização Fiscal do Município ().