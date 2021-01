Fim do auxílio emergencial deixa rastro de desamparo

Sem pedidos de carreto, Cláudio Siqueira agora usa a carroça para recolher sobras em feiras que alimentam sua família: ''Tudo que queria era trabalhar, mas não tem serviço'' (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A falta de carretos de entulho e poda para a carroça transformou o uso dessa ferramenta de trabalho de Cláudio Siqueira, de 41 anos, no principal meio de sustento dele, da mulher e da filha de 4 anos. Puxado por um cavalo magro e suado, o veículo rústico transporta agora lenha e restos de feiras, como frutas e hortaliças. São fontes essenciais de alimentos e combustível para a família, já que a última parcela de R$ 300 do auxílio emergencial que vinha sendo pago por meio da Caixa Econômica Federal foi resgatada no mês passado e o governo federal não manifestou intenção de renovação.



LEIA MAIS 10:22 - 06/01/2021 Auxílio emergencial é liberado a conta-gotas; benefício acaba em janeiro

09:29 - 04/01/2021 Auxílio emergencial: Governo federal paga últimas parcelas do benefício

11:30 - 29/12/2020 Beneficiados com o auxílio emergencial se preocupam com a última parcela (UFMG) avaliam que o auxílio deveria ser mantido enquanto houver pandemia, por questões sociais e também econômicas. A falta de carretos de entulho e poda para a carroça transformou o uso dessa ferramenta de trabalho de Cláudio Siqueira, de 41 anos, no principal meio de sustento dele, da mulher e da filha de 4 anos. Puxado por um cavalo magro e suado, o veículo rústico transporta agora lenha e restos de feiras, como frutas e hortaliças. São fontes essenciais de alimentos e combustível para aque vinha sendo pago por meio daEconômica Federal foi resgatada no mês passado e o governo federal não manifestou intenção de renovação.A economia na casa de Cláudio se tornou geral. O medo da fome, real. Em vez de gás de botijão, a família usa lenha e a queima em um fogão improvisado em lata de tinta. Produtos de limpeza e alimentos são racionados ao máximo. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais) avaliam que o auxílio deveria ser mantido enquanto houver, por questões sociais e também econômicas.





“A gente chegou ao ponto do desespero maior, que é não saber se vai ter comida e leite para trazer para dentro de casa. Tudo que queria era trabalhar, mas não tem serviço. Não sei ser ladrão, o que sei fazer é trabalhar desde menino”, desabafa o carroceiro, morador da Vila Calafate (Oeste de Belo Horizonte), enquanto a filha o ajuda a acender o fogareiro e a mulher separa de um enxame de moscas os restos de melancias, couve e jiló de uma feira.



Um relato de desespero e incerteza, realidade para parte dos 67,9 milhões de pessoas que sobreviveram até aqui durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) com o auxílio emergencial encerrado em dezembro, em meio ao desemprego e fechamento de atividades, necessário para o isolamento social.





Nos primeiros cinco meses, desde abril, foram pagas parcelas do recurso no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mulheres chefes de família) e R$ 300 (R$ 600 para as que são arrimo de família) de setembro a dezembro. Do total de inscritos, 19 milhões passarão a contar apenas com o Bolsa-Família, enquanto 48,9 milhões, muitos deles informais, simplesmente não receberão nada.



Em Minas Gerais, foram pagos R$ 26,4 bilhões a 6,4 milhões de cidadãos. A Caixa informou que um total de R$ 292,9 bilhões foram creditados, mas nem tudo chegou aos necessitados. Há estimativas de uma execução na casa dos 40%.





O fim do auxílio fez despencar de R$ 300 para R$ 91 mensais a renda da doméstica desempregada Marlene Vaz da Silva, de 64, moradora da Vila São Vicente, no Padre Eustáquio, Região Noroeste de BH.



“A comida já estamos espremendo na geladeira e na despensa, mas os remédios que tomo para controlar minha hipertensão e o diabetes não estou podendo comprar. Muitos não consigo nos postos de saúde, porque servem para aliviar dores. Não sei como é que vai ser”, disse a mulher, que mora com um filho de 32, soropositivo para o HIV, que vive de bicos e, segundo ela, precisa trabalhar para sustentar dois filhos e não ser preso por atraso nas pensões. “Assim, meu filho não consegue me ajudar. É só Deus e se, por misericórdia, continuassem com esse auxílio.”



Já com dificuldade para pôr comida em casa, Marlene Vaz se desespera por perder o dinheiro para os remédios de hipertensão e diabetes e pede a ''misericórdia'' da retomada do auxílio (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)



Sem recursos para o aluguel e com as contas de água e de luz vencidas, a dona de casa Rosângela da Cruz, de 60, tentou um ato desesperado. Invadiu com a filha, a neta e o genro um terreno público próximo à sua casa, no bairro Calafate (Região Oeste de BH), tentando com isso conseguir uma moradia própria antes que sejam despejados.



“A dona do barraco já pediu ele de volta. Porque pago R$ 600 e não está sobrando R$ 200 para poder pagar. Agora, com o fim do 'dinheiro do corona' (auxílio emergencial), bateu um desespero nas famílias e uma porção de gente aqui do bairro tentou invadir esse terreno aí do lado”, disse.





A tentativa de se instalar na área, no entanto, foi frustrada pela Polícia Militar, que agiu rápido e impediu a ocupação. Barracos erguidos com lona e paus terminaram derrubados e removidos por caminhões na quarta-feira.



“A gente está assim, sem saber como fazer, para onde ir, porque não tem mais ninguém pela gente. Esse dinheiro era o que estava salvando a gente. Ficar sem foi um tapete que puxaram do nosso pé. Em casa está todo mundo desempregado, não tem mais trabalho. Esse era o único dinheiro que tinha”, disse a dona de casa.

Biblioteca em risco

Klinger perdeu doações que mantinham a biblioteca e, com o cartão quebrado, ainda ficou sem ajuda (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

A construção de uma casa incomum, sob uma mangueira plantada em canteiro público, no bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, e o hábito de seus moradores de compartilharem livros doados com a comunidade chamaram a atenção na capital mineira em 2017. A iniciativa, contudo, foi reduzida a cinzas naquele mesmo ano, depois que um incêndio criminoso destruiu a habitação e seu acervo.



Com ajuda da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e de voluntários, a biblioteca ressurgiu na confluência das avenidas Barão Homem de Melo e Silva Lobo, mas, devido à falta de trabalho e ao fim do auxílio emergencial, o idealizador da iniciativa pode perder sua casa novamente. A construção de uma casa incomum, sob uma mangueira plantada em canteiro público, no bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, e o hábito de seus moradores de compartilharem livros doados com a comunidade chamaram a atenção na capital mineira em 2017. A iniciativa, contudo, foi reduzida a cinzas naquele mesmo ano, depois que um incêndio criminoso destruiu a habitação e seu acervo.Com ajuda da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e de voluntários, a biblioteca ressurgiu na confluência das avenidas Barão Homem de Melo e Silva Lobo, mas, devido à falta de trabalho e ao fim do auxílio emergencial, o idealizador da iniciativa pode perder sua casa novamente.





O artista, restaurador, livreiro e cabeleireiro Klinger Douglas Rodrigues, de 45 anos, afirma que o espaço atraiu menos pessoas e, consequentemente, menos doações devido à pandemia e ao afastamento social imposto pelo novo coronavírus. O auxílio emergencial pago pelo governo federal o estava ajudando a manter o aluguel e as contas em dia, mas seu cartão de recebimento se quebrou e ele nada recebe há quatro meses.



“Estou tentando de tudo nas regionais. Meu sustento vem de doações. As pessoas trazem para mim móveis velhos, restauro e os vendo. Se me dão três latas com um pouco de tinta, faço uma e vendo. Mas as pessoas que estavam em casa já se desfizeram de tudo e as compras caíram”, afirma.