De jazigos e antipulgas a papel higiênico: confira promoções inusitadas na Black Friday

A Black Friday deste ano tem uma lista de produtos nada convencionais em promoção no mercado brasileiro (foto: AFP / Sameer Al-DOUMY) esperada pelos consumidores brasileiros. A megapromoção, que este ano acontece na próxima sexta-feira (27), é famosa pelos descontos dos mais diversos produtos. nada convencionais que também fazem parte da lista de promoções. A Black Friday já é uma datapelos consumidores brasileiros. A megapromoção, que este ano acontece na, é famosa pelosdos mais diversos produtos. Entre os itens mais cobiçados estão roupas, calçados, celulares, aparelhos de televisão e computadores . Mas existem produtosque também fazem parte da lista de promoções.





Uma loja de material de construção e artigos para casa oferece descontos em produtos como piso vinílico, torneira para banheiro, martelo e até uma serra que corta com precisão madeira e estruturas metálicas. Persianas, papel de parede, tapete e edredons também estão em promoção na seção de itens para o lar.





Já uma rede que vende produtos para animais de estimação tem na sua lista de promoção de Black Friday, além de ração e petiscos para cães e gatos, antipulgas, tapetes higiênicos, coleiras, caminhas e casinhas.





Nos supermercados, as conhecidas ofertas de alimentos e bebidas dividem espaço com descontos em pacotes de papel higiênico, sabão em pó, amaciantes, detergentes e desinfetantes. As drogarias têm promoções em medicamentos, repelentes, fraldas infantis, protetor solar e itens de higiene pessoal.





Há descontos em colchões, travesseiros e roupas de cama e banho. Uma empresa de seguros tem uma promoção especial para o evento deste ano. A pessoa faz o seguro do seu carro, indica um amigo, que ganha R$ 150 de desconto. Quem indicou também recebe o mesmo valor em dinheiro. Até uma rede de cemitérios e crematórios da região metropolitana oferece descontos na compra de jazigos.





Mas, diante de todos esses produtos em promoção, os consumidores devem ficar atentos para não serem vítimas de fraudes, principalmente nas compras on-line. Veja dicas infalíveis para não vacilar na hora da compra

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz