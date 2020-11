Black Friday: saiba como não cair em cilada

Com mais negócios sendo fechados pela internet, recomendação é redobrar cuidados com segurança para evitar golpes (foto: PIXABAY)

Mesmo no período de pandemia do coronavírus, as promoções de Black Friday prometem agitar o mercado na sexta-feira, sobretudo pelos meios virtuais.



No lugar das lojas físicas, a tendência é que os consumidores ampliem as compras em sites das grandes lojas. Categorias como smartphones, eletrônicos, informática, eletrodomésticos, moda e saúde e beleza serão os campeões de procura na data especial.



Segundo especialistas, outra forte tendência é o consumo relativo a casa, móveis e decoração, justamente devido ao crescimento do home office.





“Devido à pandemia, houve mudança do consumidor para migração para interiores e maior afinidade com o trabalho remoto. O investimento em casas promete crescer bastante neste final de ano”, projeta o economista Felipe Dellacqua, especialista em comércio eletrônico e vice-presidente de vendas da multinacional VTEX.





Um dos maiores problemas nesta Black Friday é saber se o produto em questão está na promoção. “Existem sites atualmente, como o Zoom, que monitoram a variação do preço do produto meses antes da Black Friday. Com isso você consegue validar qual era o valor real e qual o desconto real”, indica Dellacqua.





Ele observa que várias lojas virtuais já vêm em expansão desde os primeiros meses de pandemia e tendem a atingir seu ponto máximo na sexta-feira: “A grande diferença de 2020 será que as lojas físicas que também participam do movimento terão suas limitações de consumidores simultâneos devido a restrições impostas pelos governos e pelo fato de este ano ter tido entrada grande de novas lojas on-line, que antes só vendiam fisicamente, e da entrada de consumidores que compraram pela loja virtual pela primeira vez e gostaram da comodidade do canal. Certamente será a Black Friday mais digital de todas.”





Levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima crescimento de vendas on-line de 77% em 2020 no Brasil na comparação com o ano passado, entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro. O comércio pela internet atingiu R$ 38,8 bilhões no primeiro semestre, de acordo com levantamento recentemente da Ebit/ Nielsen, em parceria com a Elo.

FRAUDES

No entanto, os especialistas alertam que os consumidores precisam tomar cuidados com os famosos golpes da internet. Falsos anúncios, sites inexistentes, não entrega dos produtos ou qualidade diferente do que foi realmente adquirido lideram a lista de reclamações dos clientes no Procon-MG.





“O consumidor deve sempre verificar o endereço do domínio e buscar o site no Google em vez de clicar em um link recebido por e-mail, redes sociais ou mensagens. Assim, ele se certifica de que não se trata de um domínio falso. Além disso, é sempre importante que a compra seja efetuada dentro do ambiente da loja virtual e evitar ao máximo “varejistas” que atraem o comprador para uma conversa no WhatsApp e tentam convencê-lo a fazer uma transferência bancária, com a promessa de desconto imperdível”, ressalta Ralf Germer, CEO e cofundador da PagBrasil, fintech brasileira líder no processamento de pagamentos para e-commerce ao redor do mundo.





A Fecomércio apontou em estudo recente que o Brasil tem o maior índice de fraudes de identidade da América Latina, com prejuízos de R$ 60 bilhões anuais.



Para que o consumidor tenha tranquilidade nas compras, vale a pena buscar comércios digitais ou físicos que forneçam tecnologias confiáveis para efetuar o pagamento e também para ser identificado. Nesse sentido, o reconhecimento facial é um exemplo de recurso que algumas lojas on-line utilizam em suas plataformas para garantir uma compra mais ágil e segura.





Média de R$ 200 no Natal

Num ano de incertezas e lojas fechadas por muito tempo, as vendas de Natal são a esperança do comércio para amenizar os prejuízos de 2020. Pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) revela que esse período deve injetar R$ 3,26 bilhões na economia da cidade, contra R$ 3,32 bilhões de 2019.



Os empresários projetam que, em média, os consumidores comprem dois presentes, desembolsando valor médio de R$ 102,92 em cada produto. Conforme o levantamento, os itens mais desejados devem ser vestuário (39,9%), acessórios, como bolsas e mochilas (13,8%), calçados (11,7%), utensílios domésticos e itens de decoração (7,8%) e cosméticos ou perfumes (7,1%).