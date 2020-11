Comerciantes de BH suspensos na pandemia terão até o fim de 2021 para pagar impostos

Decreto editado pelo prefeito Alexandre Kalil prorrogou prazos para pagamento de tributos e estabeleceu possibilidade de parcelamentos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) comerciantes da capital mineira que tiveram o alvará suspenso durante a pandemia do novo coronavírus terão mais prazo para pagar impostos municipais, entre outras facilidades para quitar os tributos. A determinação consta no Decreto 17.471, editado nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD). Osda capital mineira que tiveram o alvará suspenso durante ado novoterão mais prazo para pagar impostos municipais, entre outras facilidades para quitar os tributos. A determinação consta no Decreto 17.471, editado nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD).









Os primeiros impostos mencionados pela norma são as taxas de fiscalização de localização e funcionamento, de fiscalização sanitária, e de fiscalização de engenhos de publicidade. Os empreendedores terão até 30 de julho de 2021 para quitar os débitos e poderão parcelá-los em até cinco vezes.





A PBH também oferece facilidades para acerto do imposto predial e territorial urbano (IPTU). As parcelas cobradas entre os meses de abril a dezembro poderão ser divididas em até 6 parcelas, com vencimento a partir de 30 de julho até 30 de dezembro de 2021. As parcelas vencidas em fevereiro e março tiveram prazo de pagamento prorrogado até 30 de dezembro deste ano.





O documento menciona ainda a taxa de expediente. O prazo para pagamento do tributo foi estendido até 30 de julho do próximo ano, também em até cinco parcelas.





A PBH suspendeu, por fim, a instauração de procedimentos de cobrança e encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto pelo período de 100 dias.