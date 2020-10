Ministro garante fiscalização de barragens: 'Para que não tenhamos desastres como os de Brumadinho e Mariana'

Ministro Bento Albuquerque comemorou índices que evidenciam retomada dos setores de Minas e Energia. (foto: Sebastião Jacinto Júnior/Fiemg)

Sinais de recuperação

Ministro incentiva ‘competição saudável’ entre Minas e Pará

O governo federal está empenhado em fiscalizarde rejeitos minerais instaladas Brasil afora. Ao menos é o que garante o ministro de, Bento Albuquerque. Após palestrar, em Belo Horizonte, durante seminário que debateu o cenário dos setores, o integrante da equipe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assegurou que União e estados compõem força-tarefa para evitar tragédias como as de Mariana , em 2015, e Brumadinho , em 2019.Isso (a fiscalização) continua sendo prioridade do governo federal e, também — tenho observado -— dos governo estaduais. Todos têm responsabilidades e atribuições para preservar a segurança da nossa população e das barragens. Depois do desastre em Brumadinho, criamos uma força-tarefa, estamos cumprindo com as metas estabelecidas. Posso dizer que todo o trabalho tem o intuito de que não tenhamos mais desastres como os que ocorreram em”, garantiu, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).No mês passado, o Palácio do Planalto lançou o Plano de Desenvolvimento e Mineração (PMD), que traça metas e ações para o setor entre este ano e 2023. O documento aborda questões como o combate à mineração ilegal e o incentivo às atividades sustentáveis.“A mineração contemporânea é altamente sustentável e responsável. Temos diversos exemplos, não só em Minas Gerais, mas em outras partes do Brasil. Essa mineração é a que queremos para todo o país”, afirmou Albuquerque.Além das metas objetivas contempladas pelo programa, o governo deposita fichas em um plano de comunicação para mostrar aos cidadãos a importância dapara a vida humana. A ideia é evidenciar, ainda, ser possível extrair recursos naturais de forma sustentável. O governo Bolsonaro trabalha, também, para fortalecer a Agência Nacional de Mineração (ANM), entidade reguladora ligada ao Ministério de Minas e Energia.Bento Albuquerque comemorou os indícios que mostram recuperação dos setores mineral e energético. Entre janeiro e setembro, por exemplo, o minério de ferro ocupou o 2° lugar no ranking de exportações brasileiras, respondendo por cerca de R$ 96,9 bilhões em arrecadação. O material é seguido, justamente, pelo óleo bruto, que rendeu R$ 85,6 bilhões.Outros resultados na área de energia, como a redução da inadimplência nas contas de luz em agosto ter ido a 1,27%, após alta de 9,84% em abril. Em maio, a Petrobras bateu recorde de exportações de barris de petróleo: foram 1 milhão.Os números fazem o ministro crer na capacidade das atividades de superar os efeitos impostos pela pandemia do novo coronavírus. “Temos sinais muito consistentes de retomada das atividades nesses setores”, festejou.O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, disse que o diálogo entre industriários e a pasta de Minas e Energia possibilita a captação de recursos. “A interlocução tem sido relevante para destravar pontos nos setores de energia e mineração, possibilitando desenvolvimento e maior fluxo de investimentos”.O plano decenal de energia prevê, até 2029, R$ 2,3 trilhões em investimentos. Para 2050, os objetivos são mais ambiciosos: expandir a geração de energia nuclear e produzir, diariamente, 6 milhões de barris de petróleo.Nessa terça-feira (20), omostrou que, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o país arrecadou aproximadamente R$ 50,7 bilhões em atividades minerais no terceiro semestre deste ano . Os lucros aumentaram 29,3% em comparação aos três meses anteriores, quando o faturamento atingiu R$ 39,2 bilhões.Ainda conforme os dados do IBRAM, cerca de R$ 19 bilhões do total arrecadado nacionalmente é oriundo de Minas Gerais. O estado está atrás apenas do Pará, que contribuiu com R$ 21,6 bilhões, no ranking de unidades da federação mais importantes para os resultados do setor. Foram recolhidos mais de R$ 17 bilhões em impostos.Desse valor, R$ 1,44 bilhão é fruto dos royalties sobre a exploração de recursos naturais. Minas tem 40,5% dos tributos arrecadados em virtude dosNesta quarta, Albuquerque salientou o papel do estado para a arrecadação da mineração nacional. Ele incentivou o que chamou de “competição saudável” entre Minas e Pará pelo posto de estado mais responsável pelo faturamento mineral.