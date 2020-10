Casa Branca mostra otimismo e prevê acordo por estímulo fiscal nas próximas 48h

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse na manhã desta quarta-feira que está "otimista" que o acordo por um novo pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos seja fechado nas próximas 48 horas, em entrevista à emissora Fox News Business. Segundo ele, as negociações entraram em uma "nova fase" que discute impasses técnicos do pacote ainda em aberto.



"Entramos em uma nova fase que está mais relacionada ao lado técnico do acordo. Estamos tentando acertar a linguagem do pacote, caso consigamos concordar com os valores", disse Meadows, ressaltando que as últimas 24 horas foram cruciais para o avanço das discussões entre governistas e democratas da Câmara dos Representantes dos EUA, liderados pela presidente da Casa, Nancy Pelosi.



Meadows disse ainda que, apesar das discordâncias, as partes envolvidas no possível acordo compartilham o objetivo de destruir o vírus, reiterando fala de ontem da presidente da Câmara americana.



O Chefe de Gabinete do governo Trump afirmou que discutirá o assunto com os colegas "mais cínicos" do lado republicano, além de membros da equipe de Pelosi sobre questões não resolvidas do pacote de estímulos.