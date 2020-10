Empresa de material de limpeza quer gerar 200 novos empregos em Uberaba

A P&D Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., empresa responsa%u0301vel pela fabricac%u0327a%u0303o de 15 tipos de produtos de limpeza, que já tem sede em Uberaba, informou que serão investidos R$ 10,6 milho%u0303es para a construção de nova unidade no Distrito Industrial V, com expectativa de geração de 200 empregos.

O prefeito Paulo Piau e representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação participaram de reunião com empresários na tarde dessa segunda-feira (19) para as assinaturas de protocolos de intenção de outras três empresas, já instaladas em Uberaba e que também vão fazer novos investimentos no município.

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, também foram assinados protocolos com a 4 Irmãos Administradora de Imóveis Ltda., para a aquisição de uma área por parte da empresa, e com com a Uberlândia Refrescos Ltda., franqueada da The Coca-Cola Company no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, que também fará uma expansão dos negócios em Uberaba, com previsão de um investimento de R$ 8 milhões com geração de 71 empregos, entre diretos e indiretos.