'As pessoas dependem dos empregos', diz Zema sobre retomada do comércio em BH

Shoppings populares de BH puderam reabrir as portas nesta segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A Press)

Turismo e Cultura

Em entrevista exclusiva ao, o governador(Novo) comemorou o início do protocolo de retomada das atividades comerciais em Belo Horizonte. O chefe do Executivo estadual lembrou que acom o novo, desde que tomadas medidas de proteção e distanciamento, faz parte damundial.Nesta segunda-feira, algunsda capital, como salões de beleza, shoppings populares e lojas de autopeças, puderam, seguindo uma série de recomendações sanitárias, reabrir as portas . As empresas precisam vender. Temos de lembrar que o vírus veio para ficar no meio de nós. Não temos condição de aguardar um ou dois anos por uma vacina”, argumentou Zema.No fim do mês passado, o governo estadual anunciou o programa que estabelece uma série de regras para a retomada . As atividades econômicas são divididas em quatro “ondas” (verde – serviços essenciais; branca – baixo risco; amarela – médio risco; vermelha – alto risco). O funcionamento de cada serviço pode ser liberado gradualmente, de acordo com indicadores sobre ae aem cada região mineira.Segundo Zema, os indicadores que regem o Minas Consciente são. A ideia do Executivo estadual é aprimorá-los.“O Minas Consciente é uma orientação, está longe de ser uma verdade absoluta. O vírus, até hoje, não foi bem compreendido. Seria muita pretensão nossa fazer um programa sobre algo que nem os cientistas entendem 100%”, explicou.Ele lembrou, ainda, que algumas cidades já autorizaram a reabertura parcial das lojas, mas destacou que medidas restritivas podem ser tomadas pelos prefeitos caso a 'curva' de casos suba.Embora reconheça a importância dopara a economia do estado, Zema ressaltou que osda pandemiaa atividade. “Não podemos expor ninguém ao risco e, neste momento, percebo que ninguém está com vontade de viajar”.Drasticamente impactado pelo isolamento social, que obrigou a paralisação das atividades,têmpara conseguir. A ideia do governo éapresentações feitas por meio de, tendo um pequeno auxílio financeiro como contrapartida.Vale lembrar que, no início do mês, Leônidas Oliveira foi anunciado como novo secretário de Estado de Cultura e Turismo.