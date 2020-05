Primeiro dia de reabertura do comércio em BH tem ônibus cheios e ruas movimentadas

(foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A. Press)

A primeira fase da retomada da atividade comercial em Belo Horizonte em meio à pandemia do novo coronavírus intensificou a circulação na cidade. Prova disso são os pontos de ônibus e as estações de metrô mais cheias, além do trânsito mais carregado. A partir desta segunda-feira (25), A primeira fase da retomada da atividade comercial emem meio àdointensificou a circulação na cidade. Prova disso são os pontos dee as estações demais cheias, além do trânsito mais carregado. A partir desta segunda-feira (25), diversos estabelecimentos podem ser reabertos , após mais de 60 dias de trabalho limitado a atividades internas ou de forma remota.









A estação central do trem metropolitano, porém, apresentou movimentação menor comparada com às dos ônibus. Pontos de grande circulação de pessoas, como a própria Praça da Estação e a Praça Sete, apresentavam grande movimento de pedestres.



(foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A. Press)





Ressalta-se que pontos de ônibus, estações de embarque e desembarque do metrô e demais regiões de aglomeração era acentuado mesmo com o comércio limitado a serviços essenciais. O decreto de quarentena não foi suficiente para evitar a lotação dos ônibus.





Nesta primeira etapa da retomada, com duração prevista de duas semanas, poderão abrir as portas estabelecimentos que, na avaliação dos especialistas, têm menor potencial de gerar aumento significativo na circulação de pessoas na cidade. Os horários de funcionamento foram estabelecidos previamente, com o objetivo de diminuir aglomerações no transporte público.





Se os índices de propagação da doença se mantiverem estáveis, a prefeitura pretende dar prosseguimento à reabertura nas próximas semanas. As fases subsequentes, porém, só serão executadas se houver recomendação do comitê de especialistas formado pelo poder público. O grupo avaliará, diariamente, indicadores epidemiológicos e de infraestrutura do sistema de saúde de BH. Não estão descartados o recuo no processo e um novo fechamento das atividades não essenciais caso a curva de contaminação e óbitos por COVID-19 na cidade continue subindo.