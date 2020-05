População adere ao uso de máscara em primeiro dia de flexibilização do isolamento em BH

No Centro de BH, grande maioria da população aderiu ao uso da máscara (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

No primeiro dia em quepermitiu a reabertura de parte do comércio não-essencial, o fluxo de pessoas aumentou . Na Praça Sete, no Centro da capital, os pontos de ônibus ficaram mais cheios na manhã desta segunda-feira. O distanciamento social recomendado não é cumprido, mas acontra o. Poucos se arriscam pela rua sem a proteção.

