Pandemia muda forma de comemorar o Dia dos Namorados para 63% dos brasileiros

Com a data acontecendo mais dentro de casa do que em anos anteriores, o interesse por categorias de produtos relacionadas a esse tipo de comemoração aumenta conforme o dia dos namorados se aproxima. Aspara a ocasião são roupas, calçados e acessórios (25%), flores e cartões (24%) . alimentos para as refeições (23%) e produtos de beleza e perfumaria (18%)

A forma de compra do presente também sofrerá mudanças devido à evolução do Coronavírus no Brasi l,- o que requer adaptações no presente também: 25% irá mudar para produtos mais fáceis de comprar online e 23% para produtos que minimizem a necessidade de troca. Entre as mudanças no processo de compra também estão: de comércio pequeno/ próximo (23%), com mais antecedência (16%), depois da quarentena (12%), em cima da hora (9%) e de revendedores/ catálogos (9%).