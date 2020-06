Dia Livre de Impostos: site tem mais de 1 milhão de acessos e bate recorde da campanha

Site do movimento teve pico de até 8 mil acessos simultâneos (foto: Divulgação) Dia Livre de Impostos (DLI) que está ocorrendo, nesta quinta-feira (4), em Belo Horizonte e outras 153 cidades de 16 estados brasileiros, de forma on-line devido à pandemia da COVID-19, atingiu a marca de Lucas Pitta, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), “o objetivo da campanha foi cumprido”. (DLI) que está ocorrendo, nesta quinta-feira (4), em Belo Horizonte e outras 153 cidades de 16 estados brasileiros, de forma on-line devido à, atingiu a marca de 1 milhão de acessos ao site , o recorde entre todas as campanhas. De acordo com, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (), “o objetivo da campanha foi cumprido”.









Segundo os dados da CDL/BH, até as 14h desta quinta-feira, mais de 1 milhão de pessoas acessaram o site, 700 mil a mais do que em 2019, e tendo o pico de audiência simultânea próximo de 8 mil pessoas. Ainda de acordo com o vice-presidente do órgão, o sucesso de aderência à campanha só “prova que a sociedade está migrando para o meio digital”.





“Antes da pandemia da COVID-19 priorizávamos a compra nas lojas físicas. Estimulávamos os comerciantes a colocarem cartazes mostrando o preço dos produtos com e sem impostos, mas com o isolamento social tivemos que nos reinventar. Apostamos no site e, pelo o que parece, será um sucesso”, afirmou.





Balanço de vendas

O balanço do total de produtos vendido e o valor arrecadado com a movimentação no site serão divulgados pela CDL/BH após o dia 12 de junho. De acordo com Pitta, algumas lojas vão continuar com a promoção até o Dia dos Namorados.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa