Por conta da pandemia do novo coronavírus, Dia Livre de Impostos 2020 será realizada em formato on-line. (foto: Reprodução) Belo Horizonte e outras 69 cidades de 16 estados promovem, nesta quinta-feira (4), o Dia Livre de Impostos, protesto realizado todos os anos contra a alta carga tributária no país e o mau uso do dinheiro público. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, esta edição será realizada em formato on-line. Empresários dee outras 69 cidades de 16 estados promovem, nesta quinta-feira (4), oprotesto realizado todos os anos contra a alta carga tributária no país e o mau uso do dinheiro público. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, esta edição será realizada em formato on-line.





A ação contará com a participação de diversos segmentos do varejo, como supermercados, drogarias, shoppings centers, padarias e restaurantes. Em alguns casos, a diferença no valor final do produto, sem os tributos, pode chegar a 70%.

Realizado há 14 anos na capital mineira, a ação propõe a venda de produtos e serviços sem a incidência de impostos. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) o objetivo é alertar a população em relação aos impostos pagos.





Segundo a CDL-BH, o Dia Livre de Impostos tem objetivo de conscientizar sobre a quantidade de impostos e sem o devido retorno. ''Além de protestar contra a alta carga tributária e cobrar o retorno efetivo dos impostos para a sociedade em forma de investimentos em serviços essenciais, como saúde e educação, esse ano, em função da pandemia do Coronavírus, o sistema tributário tornou-se um assunto inadiável para discussão.''