Cemig estima queda de até 15% no consumo; inadimplência sobe

Expansão mantida

Medidas restritivas

calcula umanagasta pelos consumidores do estado. Além da retração, afez com que ado total de clientes. Os números foram informados peloda empresa,, emcom deputados estaduais nesta quarta-feira, na. De acordo com ele, a Cemig, junto ao, umparaos efeitos impostos pelona quantidade deSegundo Reynaldo, cerca deoriundos dasde luz são direcionados ao custeio dade energia. O restante, por sua vez, serve para cobrir encargos e a transmissão., segundo ele, ae aao setor. “Quando somamos a redução da carga e o aumento da inadimplência, vemos que não sobrou nada para a distribuição. A queda foi maior que os 20% destinados a esse fim”, explicou.A Cemig tenta, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), um financiamento emergencial para auxiliar as empresas distribuidoras de energia no enfrentamento à inadimplência. “Apenas com a garantia de que as distribuidoras terão liquidez asseguramos que todo o sistema não será afetado. Por si só, é evidente que as empresas distribuidoras do país, e não só a Cemig, não têm tal capacidade”, disse.Por determinação da Aneel, osestãoaté. Ao justificar a inadimplência, Reynaldo alegou que cerca depor meio de, estabelecimentos que, em muitos locais, estão fechadas devido à COVID-19.O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que a inadimplência nas contas de luz brasileiras foi de 12% no último mês . As perdas giram em torno de R$ 1,8 bilhão.Questionado por deputados sobre um possível aumento no valor da tarifa de energia, Reynaldo assegurou que. Ao comentar relatos de consumidores que receberam contas mais caras que o usual, ele explicou que a mudança nos preços pode ter ocorrido por crescimento do consumo individual ou, então, por problemas isolados nos relógios que medem o consumo.Nesta quarta-feira, os mostrou que consumidores têm denunciado aumentos exorbitantes nas contas de luz e água . Ada Cemig é o, comparando as tarifas aos valores pagos em meses anteriores. As agências de atendimento ao cliente da Cemig estão fechadas. Houve, ainda, redução no número de trabalhadores responsáveis por acolher as ligações dos consumidores. Por isso, Reynaldo recomendou, aos clientes que acreditam ser alvo de cobranças indevidas, os canais digitais de relacionamento.Em março, antes da decisão da Aneel, oanunciou que usuários dade luz, voltada às famílias de baixa renda,durante a pandemia. Os. A divisão dos valores devidos vale, também, para pequenas empresas, hospitais públicos, filantrópicos e unidades de pronto-atendimento.Segundo o presidente da Cemig, mesmo ante a pandemia, oque visade luz está. A ideia é. As cifras podem chegar a R$ 6,7 bilhões em 2022.“A decisão de seguir com o programa seja, talvez, nossa grande contribuição, que é de longo prazo. Nossa expectativa é de uma grande melhora na qualidade de prestação de serviço”, declarou.Perguntado pela deputada Laura Serrano (Novo) sobre ada Cemig, defendida por Zema, o presidente se mostroue classificou uma possível venda da companhia como um “motor de transformação”. Ele, no entanto, lembrou que a privatização precisa da anuência da Assembleia.Cerca de. Para evitar aglomerações, as equipes têm ido às ruas em mais de um veículo. Há, também, a medição da temperatura corporal dos trabalhadores que precisam ir aos centros de operação.