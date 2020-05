Clientes denunciam abuso nas contas de água e luz; empresas negam

Consumidores devem ficar atentos para não levarem susto quando receberem a fatura de água; luz também requer atenção (foto: Copasa/Divulgação) contas das tarifas públicas. Mesmo reconhecendo que está ficando mais em casa em função da pandemia de COVID-19 e, por isso, consumindo mais luz e água, por exemplo, há quem considere que os valores subiram mais que efetivamente gasto, o que é negado pelas empresas fornecedoras, que pedem consumo consciente. Para completar, os consumidores pedem mais agilidade na análise das reclamações. Maio chegou e com ele muitas reclamações sobre aumentos nas. Mesmo reconhecendo que está ficando mais em casa em função da pandemia dee, por isso,, por exemplo, há quem considere que os valores subiram mais que efetivamente gasto, o que é negado pelas empresas fornecedoras, que pedem. Para completar, os consumidores pedem mais agilidade na análise das









Ele viu o valor da conta de luz saltar de R$ 460 para cerca de R$ 1.100, enquanto o do vizinho subiu de R$ 686 para R$ 1.530 entre abril e maio. “Minhas contas já são bem altas para um padrão com dois adultos e uma criança, já existe a rotina do home office e, portanto, a pandemia que ‘nos mantém em casa’ não deveria ter tido um impacto tão considerável assim na conta de energia em minha casa”, afirmou outra moradora do mesmo bairro, cujo gasto com energia elétrica saiu de R$ 287 para R$ 606.





Há quem reclame mesmo ter recebido cobrança alta mesmo sem ter consumido. Caso da funcionária pública municipal Janaína Girotto, que mora no Itapoã, na região da Pampulha. “Desde 20 de março não tinha ninguém na nossa casa, pois optamos por viajar. Mesmo assim, a conta veio no valor de R$ 99”, reclama ela, que mora com a mãe e o filho e na fatura anterior pagou cerca de R$ 260. “Quando viajamos, desligamos quase tudo da tomada. Só deixamos a geladeira ligada, mas no mínimo.”.



Gasto maior, conta mais alta





Para as empresas, é preciso que as pessoas fiquem atentas ao consumo, comparando com contas anteriores. E também que busquem forma de economizar neste periodo de pandemia, até porque quanto mais se gasta, mais caro fica o serviço.





“As pessoas estão mais tempo em casa, consumindo ali a água que consumiriam no trabalho, no escritório, na escola. A tarifa de água é definida de forma crescente. Há faixas de valor a cada 5 metros cúbicos consumidos, até 20 metros cúbicos. Depois, uma faixa de 20 metros cúblicos até 40 metros cúbicos. Daí em diante é um valor só para os clientes residenciais. Foi pensado desse jeito porque a água é um bem finito, por mais que achem que está disponível na nautreza. É para desincentivar o consumo mesmo. Quando uma pessoa passa de uma faixa para outra, ela precisa perceber isso”, explica Cristiane Schwanka, diretora de Relacionamento e Mercado da Copasa.





Ela garante que como a tarifa só sofre reajuste uma vez por ano, depois que a agência reguladora analisa os gastos com insumos para captar, tratar e distribuir água, além de tratar o esgoto. Então o aumento que alguns reclamam pode ter sido causado pelo fato de o consumo ter migrado para faixa superior. “Muita gente ainda lava passeio com água tratada. É uma água que tem flúor, imagina o desperdício. É um uso inadequado, assim como lavar carros”, argumenta.





Na Cemig, a instrução também é comparar o consumo com os meses anteriores. Os valores também podem varias de acordo com o número de dias, que pode ser maior em função de feriados, como ocorreu em abril, por exemplo, quando tivemos a Semana Santa e o Dia de Tiradentes.





“O aumento de consumo é percebido pelo consumidor pelo aumento do valor em reais na fatura. Não tivemos reajuste, não tivemos acréscimo de qualquer taxa. O que estamos falando é que se a fatura aumentou é porque o consumo aumentou. É bom ficar atento ao período de leitura, há uma variação permitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e isso afeta o valor”, afirma Thiago Douglas Batista, engenheiro de Eficiência Energética da Cemig.





A empresa de energia elétrica também destaca a importância de ter bons hábitos não só para economizar dinheiro, mas também para preservar o meio-ambiente. “É importante ficar atentto às dicas para gastar menos energia. A pesso pode trocar os equipamento por outros mais eficientes, segundo o selo Procel. Outra vertente é o comportamento, cuja mudança pode gerar muita economia. Desde usar luz natural até verificar as condições de vedação da geladeira. No chuveiro, é importante reduzir o tempo do banho, além de colocar a chave na posição verão, que reduz a potência em 30%.”





Canais de atendimento





Tanto Cemig quanto Copasa disponibilizam canais de atendimento aos consumidores que tenham dúvidas e questionamentos: cemig.com.br e copasa.com.br. O problema é que há reclamações de demora nas respostas, o que tem irritado os clientes.





Tanto que um deles, Carlos Henrique Dias, pretende usar a condição de vereador em Belo Horizonte para interpelar oficialmente as empresas. “O maior problema é não conseguir falar com nenhum dos canais de atendimento da Cemig ou da Copasa. Pelo telefone te deixam horas esperando. Vou notificar as duas empresas para darem explicações”, afirma ele, cujas próprias contas tiveram aumentos que considera desproporcionais ao consumo. “Só podemos estar pagando para quem está isento. Quero saber o que está ocorrendo.”