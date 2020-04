Energia elétrica: saiba como evitar acidentes durante quarentena

(foto: Reprodução/PixaBay) coronavírus por todo o mundo, a maior recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é o isolamento social. A medida, que é vista como primordial no combate à propagação do vírus, acaba levando as pessoas a reforçarem alguns cuidados no dia a dia. Mais tempo em casa requer cuidados com os acidentes domésticos, principalmente os ligados à eletricidade. Após o avanço dopor todo o mundo, a maior recomendação daé o isolamento social. A medida, que é vista como primordial no combate à propagação do vírus, acaba levando as pessoas a reforçarem alguns cuidados no dia a dia. Mais tempo em casa requer cuidados com os acidentes domésticos, principalmente os ligados à eletricidade.

Segundo os dados do Anuário 2019 da Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade (Abracopel), os ambientes familiares são os principais causadores de acidentes fatais com origens elétricas no Brasil. Em 2019, foram 228 mortes em todo país. Em Minas, foram 10 ocorrências de choques dentro de residências, com oito mortes.









Vale relembrar, que segundo o Ministério da Saúde, 38% dos atendimentos nas áreas de urgência e emergência dos hospitais são causados por acidentes domésticos e atingem todas as faixas etárias, desde crianças até adultos.





Outra dica é tomar cuidado com as famosas “gambiarras” nas instalações elétricas. O gerente de Saúde e Segurança do trabalho da Cemig, João José Magalhães, alerta para o perigo. “Esses improvisos são inseguros e aumentam muito a chance de sobrecarga e, consequentemente, a possibilidade de acontecer acidentes”, afirma.





Caso haja a necessidade de se ligar vários equipamentos em uma mesma tomada, o ideal é a utilização de um filtro de linha que, em caso de sobrecarga de energia, irá se desligar automaticamente. Para efetuar reparos na rede elétrica, a chave geral ou os disjuntores devem estar desligados, mesmo que seja para trocar lâmpadas. No banheiro, a chave de temperatura (inverno – verão) do chuveiro elétrico não deve ser mudada com o corpo molhado nem com o chuveiro ligado.





Outra dica dada pelo gerente é a maior atenção com a utilização de equipamentos elétricos e eletrônicos no banheiro. “A água é uma grande condutora de energia elétrica. Dessa forma, após sair do chuveiro, as pessoas devem evitar utilizar o uso de secadores, barbeadores elétricos e chapinhas. Esses equipamentos só devem ser utilizados quando a pessoa estiver totalmente seca”, comenta Magalhães.





É importante ressaltar que, de acordo com o mesmo anuário, houve um aumento de 12% no número de mortes ocasionadas por acidentes elétricos no Brasil em 2019.

Magalhães também faz recomendações em relação aos dispositivos móveis. Aparentemente inofensivos, esse tipo de equipamento pode causar acidentes graves. Somente no ano passado, conforme dados da Abracopel, foram 19 acidentes com carregamento de celular e 15 mortes. “Em caso de princípio de incêndio, os materiais queimarão com facilidade e propagarão as chamas a outros cômodos da casa ou do apartamento”, afirma.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte



O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemosCoronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás