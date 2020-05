(foto: Edésio Ferreira/ EM D.A. Press) Pouco tempo de espera e, consequentemente, fila curta e organizada nesta quarta-feira (6) na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Rua Carijós no Centro de Belo Horizonte.









O aumento da procura do público pelas agências da Caixa para esclarecer dúvidas ou realizar o saque do auxílio emergencial levou a instituição a ampliar o expediente em duas horas – de 8h às 14h –, além de ter afixado nos pisos externos uma sinalização para delimitar o espaço entre as pessoas, garantindo assim o distanciamento mínimo recomendado para evitar a propagação da COVID-19. De acordo com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bomfim, essas ações foram tomadas em todo o estado.





“Nós contratamos 3 mil funcionários, 800 vigilantes e ainda 389 recepcionistas para fazer a triagem da fila. Estamos estendendo os horários e abrindo aos sábados. Também temos fechado parcerias com os municípios para que ruas sejam fechadas nos entornos das agências, e para que tendas e cadeiras sejam disponibilizadas para as pessoas”, explicou Marcelo Bonfim. Ele estima que 50 milhões de brasileiros tenham recebido o auxílio emergencial.





Ele afirma que o volume de cadastrados e o tempo curto para o pagamento foram fatores extras para viabilizar a operação. “São 76,9 milhões de downloads do aplicativo da caixa e 51,1 milhões de cadastros realizados. A caixa está se esforçando para a diminuição de filas. Esse é o maior pagamento de toda a história em tão pouco tempo”.





Segundo ele, os atendimentos presenciais nas agências são uma alternativa para as pessoas que têm tido mais dificuldades em utilizar as ferramentas on-line desenvolvidas pela Caixa. Ele explica que a análise dos cadastros é feita exclusivamente pelo sistema Dataprev e que apenas quem já obtém status positivo para receber o auxílio deve procurar as agências.





“Quem estiver com o auxílio em análise, nós pedimos que aguarde o resultado. Quem estiver com o status de dados inconclusivos pode realizar uma nova solicitação e corrigir os dados. Agora, se o resultado for não aprovado, é possível contestar no aplicativo. As pessoas precisam recorrer às plataformas disponíveis on-line e aguardar liberação”, sugere.

DICAS PARA OS CLIENTES DA CAIXA