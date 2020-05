'Deus sabe o quanto preciso': os relatos de quem recebe auxílio de R$ 600

Na agência da Caixa Econômica Federal no bairro Cidade Nova, na rua Júlio Pereira da Silva 86, não havia filas nesta manhã de sábado. Para o pagamento desta segunda parcela do auxílio emergencial, o banco adequou processos, depois das imagens de clientes aglomerados nas portas das agências.

A Caixa Econômica Federal pagou R$ 76,6 bilhões de auxílio emergencial, somadas ambas as parcelas. No total, 58,6 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício. Aqui estão as histórias de algumas dessas pessoas.