De papel higiênico a cachaça com ouro: veja itens inusitados que estão com descontos na Black Friday

(foto: Paulo Filgueiras/E.M./D.A. Press)









Na análise do diretor comercial do site Promobit, Fabio Carneiro, o sucesso de descontos em produtos menos relacionados com a megaliquidaçãopode ser explicado pelas chamadas compras de oportunidade. “É difícil imaginar que alguém espere a Black Friday para comprar papel higiênico ou creme dental, mas muitos consumidores são levados a fazer a compra quando encontram uma oferta muito boa”, afirma. Segundo Carneiro, quando a oportunidade de levar um produto de necessidade por um preço menor aparece, a chance de o consumidor decidir comprar é alta.





Destilados de alto custo também estão entrando na moda de promoções de novembro. É o caso da Middas Cachaça, uma bebida que oferece flocos de ouro comestível de 23 quilates como ingrediente. As duas versões da aguardente luxuosa estão com descontos durante a campanha deste ano. A versão Reserva, que custa R$ 230, deve ser vendida com desconto de 30% no preço, a R$ 159. Já o preço da versão Branca deve cair quase pela metade, de R$ 180 para R$ 99. As ofertas podem ser acessadas no site da marca até 1º de dezembro e duram até a queima do estoque de 100 unidades de cada tipo da 'marvada'.





A campanha já chegou, inclusive, ao setor de aluguel de equipamentos. A rede de franquias Casa do Construtor, especializada no negócio de locação de equipamentos de construção civil, jardinagem e limpeza,participa da campanha até este sábado. A empresa anuncia descontos no aluguel em aspiradores, compactadores, andaimes, betoneiras, entre outros produtos, que variam de acordo com a loja. Em Minas Gerais, a rede tem 22 franquias.





Para quem pretende iniciar o processo para obter a cidadania de outro país, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade. O site Cidadania Já oferece até 1º de dezembro 40% de desconto no processo de aquisição da cidadania portuguesa para brasileiros. Segundo o site cidadaniaportuguesabr.com.br, o custo total aproximado de todos os documentos e autenticações para conseguir a cidadania portuguesa por atribuição é de quase R$ 900. Ainda de acordo com informações da página na internet, a despesa total estimada para obter a cidadania lusitana por naturalização é de R$ 1.339.





A mudança de hábitos do brasileiro com relação à campanha também é citada por comerciantes como fator que explica o fenômeno da campanha de promoções inspirada no marketing do varejo dos Estados Unidos. “Além de aproveitar para comprar eletroeletrônicos e produtos de uso pessoal, as pessoas têm enxergado na Black Friday uma oportunidade para comprar e estocar produtos de uso da casa”, diz Israel Nacaxe, co-fundador da startup Propz, especialista em análise de comportamento do consumidor. Na opinião de Nacaxe, esse é um movimento comum em outros países e que vem aumentando no Brasil.





Que preço é esse





A Black Friday também oferece preços inusitados numa campanha de promoções. Nesta sexta-feira, as garrafas de água mineral AMA, da Cervejaria Ambev, serão vendidas pelo dobro do preço encontrado no site da marca. Do valor original sugerido de R$ 1,50, as garrafas de 500 ml serão vendidas por R$ 3.O objetivo da empresa, lançada em 2017, é “reverter a integralidade dos lucros em projetos de acesso à água”.





Com a “condição especial”, diz pretender engajar os consumidores na causa de preservação de um recurso que já está escasso no mundo. "A Black Friday é uma data muito associada a preços baixos e ofertas imperdíveis. Por isso mesmo achamos que é a ocasião perfeita para chamar a atenção dos consumidores para uma causa e não apenas para um produto, repensando um pouco as decisões de compra”, afirma o diretor de marketing institucional da Ambev, Alexandre Costa.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Marta Vieira

Papel higiênico, aluguel de betoneiras, cachaça com flocos de ouro comestível, serviços para obter a cidadania estrangeira e sachês de maionese. Não há limites para a megacampanha de liquidações do varejoatrás do consumidor retraído, diante da crise da economia brasileira. Para impulsionar as vendas, produtos nada convencionais na promoção conjunta do comércio são vendidos com descontos nos preços e condições especiais de pagamento.