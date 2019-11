Rede de fast-food oferece seis sanduíches por R$ 15 na Black Friday

O maior ponto do ato promocional será em parceria com o aplicativo de finanças Mercado Pago, na sexta-feira (29/11) (foto: Reprodução/Burger King) rede de fast-food Burger King desenvolveu uma semana de campanhas de descontos para a Black Friday deste ano. A proposta da iniciativa é que cada dia da semana, entre a segunda-feira (25/11) e a sexta-feira (29/11), tenha uma oferta diferente. Na noite que antecede o dia da promoção, será divulgado, nas redes sociais do BK, o produto que entrará com preço especial. Nesta segunda-feira (25/11), por exemplo, a casquinha custa R$ 0,50. uma semana de campanhas de descontos para a Black Friday deste ano. A proposta da iniciativa é que cada dia da semana, entre a segunda-feira (25/11) e a sexta-feira (29/11), tenha uma oferta diferente. Na noite que antecede o dia da promoção, será divulgado, nas redes sociais do BK, o produto que entrará com preço especial. Nesta segunda-feira (25/11), por exemplo, a casquinha custa R$ 0,50.

De acordo com Fabiana Amano, responsável pelo atendimento de Relações Públicas do Burger King, para participar da promoção basta ter cadastro no aplicativo do Mercado Pago, que faz parte da rede do Mercado Livre. Em seguida, o cliente deve apresentar o código exibido na tela do telefone para a atendente do BK e retirar o produto. Para facilitar a compra, o pagamento será realizado via aplicativo.

Os sanduíches disponíveis na promoção são: Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo, Cheeseburguer Duplo Bacon, Whopper Jr., Barbecue Bacon ou Long Rodeio e as promoções não incluem o combo de batata frita e refrigerante.