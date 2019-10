Fabricantes de ração são presos em MG por sonegar mais de R$ 200 milhões

Sede da empresa em Santa Luzia foi alvo dos fiscais da Receita (foto: Secretaria da Fazenda / Divulgação)

Umapara, com sede em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é alvo de umada Polícia Civil, Ministério Público e Receita Estadual na manhã desta quinta-feira (24) porem impostos. Dois mandados de prisão e 21 de busca e apreensão foram cumpridos em 11 municípios mineiros desde as primeiras horas do dia.Entre o material apreendido está uma lista de valores para a venda de sacos de ração sem nota fiscal.Um dos mandados de prisão foi cumrido no Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, e teve como alvo a filha filha e sócia do proprietário do grupo Lupus Alimentos. Havia quatro alvos mas só dois foram presos até o momento.As dependências da fábrica– principal envolvida no esquema, que vende entre outras as rações–, foram lacradas na manhã desta quinta-feira. Otentou contato com os responsáveis, mas foi informado por telefone que ninguém do administrativo poderia falar.





Entre os produtos mais conhecidos da fabricante está a ração Foster (foto: Reprodução Facebook)

Valor é maior

Documento apreendido durante a operação dá os preços dos alimentos vendidos sem nota fiscal (foto: Secretaria da Fazenda / Divulgação)

(foto: Secretaria da Fazenda / Divulgação)

(foto: Secretaria da Fazenda / Divulgação)

Segundo ae o, os alvos da operação batizada deestão em BH, Santa Luzia, Contagem, Sabará, Lagoa Santa, Governador Valadares, Itambacuri, Teófilo Otoni, Itaúna, Juiz de Fora e Muriaé. Os mandados foram cumpridos em casas e empresas.Os crimes apurados são de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no segmento de industrialização e distribuição de rações.Até o momento, a, apurados com base em material apreendido na mesma empresa em Santa Luzia na primeira fase da operação, deflagrada em dezembro de 2016. Naforam apreendidos e copiados documentos eletrônicos que deram origem a cinco autos de infração pela Receita Estadual mineira, que chegou a este valor.“O que causa mais surpresa nesse esquema criminosos é aque persistiram na atividade e a intensificaram mesmo após terem sido denunciados criminalmente por sonegação fiscal praticada na empresa antecessora da Lupus, alvo agora da operação, a empresa Nutriare”, afirma oSegundo o promotor, as autuações de R$ 200 milhões serão julgadas em breve pelo Conselho de Contribuintes de Minas e, com a nova operação realizada nesta quinta-feira, o valor sonegado deve subir.“Os envolvidos continuaram deixando de recolher impostos ao povo de Minas e agora receberam novas autuações, quatro deles estão presos e vão responder por”, disse.Segundo Hugo Barros, os inquéritos policiais terão sequência e, em breve, vão ser oferecidas denúncias não só contra os que foram presos, mas também em desfavor de todos que participaram ativamente do esquema criminoso. Os crimes tem penas entreSegundo o auditor da Receita Francisco Lara, acomercializava mercadorias sem documento fiscal ou com notas emitidas em nome de pessoas que não eram os destinatários reais, subfaturamento para reduzir o valor a ser tributado e realizando vendas de rações para pet como se fossem para animais de produção, já que essa última categoria de produto é isenta de imposto."Eles emitem notas fiscais com 50% ou 30% o valor da venda e às vezes até sem nota. Uma outra prática da empresa é emitir notas para produtores rurais com rações isentas de impostos e entregam rações pet", disse.Durante a apuração, os responsáveis pela força tarefa descobriram que parte das notas eram emitidas em nome de produtores rurais que nem sabiam estar participando das operações.Também houve emissão de notas para empresas com inscrição estadual suspensa, baixada ou cancelada. “Ou seja, as operações declaradas aoeram, na realidade, fictícias, apenas para efeito de faturamento”, informou a Receita.Ainda segundo a, foi montando um esquema criminoso com a participação de transportadores de cargas e distribuidores atacadistas ligadas ao mesmo grupo empresarial. Todos podem ser responsabilizados por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.