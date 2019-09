Força-tarefa em MG cumpre mandados de prisão contra empresários por sonegação de R$ 200 milhões

Busca e apreensão em uma empresa de Contagem (foto: Divulgação/MP)

Busca e apreensão em uma empresa de Barbacena (foto: Divulgação/MP)

Notas fiscais frias

Dois irmãos

Empresários dosão alvos de investigação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Receita Estadual (RE) e Polícia Civil (PC) por sonegação de R$ 200 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ().Batizada de Demerara, a operação deflagrada na manhã desta quinta-feira cumpre seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Inquéritos de Contagem, contra alvos localizados nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, (Ceasa), Nova Lima, Barbacena e Varginha, além de Araruama, no Rio de Janeiro.Eles são suspeitos de cometerem, além de, entre 2001 e 2017. Nesse período, o grupo empresarial, composto por mais de 10 empresas, teria sonegado cerca de R$ 200 milhões em ICMS devidos ao Estado de Minas Gerais. De acordo com as investigações, eles compravam notas fiscais frias no mercado negro e as utilizavam para diminuir o valor mensal do imposto.Segundo o MPMG, trata-se de uma organização criminosa formada por pessoas ricas, bem instruídas e devidamente orientadas por especialistas. Os investigados, desde a década de 1990, teriam constituído um grande grupo econômico composto por empresas do ramo de distribuição de alimentos, principalmente de açúcar.O grupo seria chefiado por dois irmãos, que se utilizariam depara constituir as empresas atacadistas, blindando seu patrimônio pessoal. Há suspeita de que empregados eram coagidos a emprestar seus nomes para a constituição das empresas. As investigações teriam descoberto que um dos sócios usava parte dos recursos obtidos com a sonegação fiscal para construir uma mansão localizada em loteamento nobre na cidade de Nova Lima, avaliada atualmente em torno de R$ 30 milhões.Conduzidas pelo MPMG e pela PC, as investigações se iniciaram após informações serem repassadas pelaé mais uma desenvolvida no âmbito do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), que busca coibir a prática de sonegação fiscal e recuperar os valores desviados do Estado.A ação de hoje conta com a participação de quatro promotores de Justiça de Minas Gerais, 40 auditores-fiscais da Receita Estadual, seis delegados e 52 investigadores da Polícia Civil.