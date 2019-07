Ações contra sonegação recuperaram mais de R$ 1 bi em Minas no primeiro semestre

Lista das operações realizadas pela Receita Estadual no primeiro semestre em Minas (foto: Secretaria de Estado de Fazenda/Divulgação )

Mais de R$ 1 bilhão de reais que estavam sendo sonegados foram recuperados em Minas só no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Receita Estadual divulgados nesta terça-feira. O montante recuperado é fruto de 29 ações realizadas até o momento para combater fraudes e esquemas contra o Fisco.





Ainda de acordo com a Receita Estadual, os alvos foram empresas de pequeno e grande porte de diversos setores. Os casos, em sua maioria, foram fruto do cruzamento de dados feitos pelos auditores com auxílio das forças-tarefas montadas. Nesses casos, com a participação também da Polícia Militar e de órgãos federais como Agência Nacional de Petróleo, Inmetro, Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal.Entre as operações realizadas no primeiro semestre de 2019 estão ações desenvolvidas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), formado pela Secretaria de Fazenda, Ministério Público, Advocacia-Geral do Estado e Polícia Civil.





De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza, a intensificação das ações faz parte de uma medida para recuperar recursos. “Além de recuperar os valores devidos aos cofres públicos, essas ações trazem segurança aos empresários cumpridores de suas obrigações tributárias, uma vez que a fiscalização também atua no combate direto à concorrência desleal. Sob a ótica da Receita, isso é fundamental para a sobrevivência das empresas e, consequentemente, para a economia mineira”, afirma Scavazza.





Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o trabalho seguirá no segundo semestre. A pasta destacou, em nota, a operação realizada no início deste mês que atuou contra esquema de um grupo do setor de papéis que cometia fraudes. Ainda de acordo com a Fazenda, a sonegação identificada ultrapassa R$ 300 mil reais.