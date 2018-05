Supermercados e restaurantes fecham neste domingo em BH

Os principais supermercados de Belo Horizonte amanheceram fechados, reflexo da greve dos caminhoneiros que entra no sétimo dia neste domingo. A reportagem do em.com.br constatou unidades do Epa, Supermercados BH, Supernosso, Rede e Verdemar de portas fechadas. A excessão é a rede Carrefour.

O Epa divulgou nota explicando que não funcionará, alegando a dificuldade de deslocamento de seus funcionários, com retorno das atividades apenas na segunda-feira. Já o Verdemar manterá abertas apenas as lojas do Sion e do Jardim Canadá.