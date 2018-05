Feira da Afonso Pena tem movimento fraco e fecha barracas mais cedo

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A greve dos caminhoneiros atingiu em cheio a Feira de Artesanato da Afonso Pena, conhecida como Feira Hippie, em Belo Horizonte.O movimento foi fraquíssimo neste domingo (27). Tanto de visitantes como de expositores.Provavelmente, pela primeira vez desde 1969, quando a feira foi criada, barracas em grande quantidade começaram a ser desmontadas por volta de 10h - ou seja, três horas depois da abertura.Muitos feirantes não conseguiram chegar ao Centro da capital e, por isso, os montadores tiveram autorização para retirar as barracas.A Feira Hippie - nome original da feira, nasceu na Praça da Liberdade. Em 1991, foi transferida para a Avenida Afonso Pena, onde juntou todas as outras feiras do gênero que havia na cidade, para se transformar na maior feira de artesanato da América Latina ao ar livre.