Com cancelamentos de voos, Confins está no 'patamar mínimo' de combustível

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já registra o cancelamento de 12 voos ao longo desta sexta-feira. Mas a situação pode se agravar já que a BH Airport informou no começo da noite que está com estoque de combustíveis “no patamar mínimo”.“Reforçamos que os passageiros devem entrar em contato com as companhias aéreas e consultar a situação dos voos antes mesmo do deslocamento até o aeroporto.” afirma a concessionária.Os voos cancelados em sua maioria são Azul e Latam. Nos sites as companhias oferecem a possibilidade do passageiro consultar o status do voo.De acordo com a Azul, cancelados estão tendo que ser feitos devido aos problemas ocasionados pela greve dos caminhoneiros.“Informamos que estamos acompanhando e já estamos sabendo das últimas notícias sobre a greve dos caminhoneiros, Ainda assim, tivemos que realizar alguns cancelamentos em nossas operações. Entretanto, nossa equipe segue trabalhando para mantê-las normalizadas”.Já a Latam alega que as dificuldades de abastecimento levaram ao cancelamento das partidas. “A companhia lamenta os inconvenientes e desconforto que esta situação alheia à sua vontade pode causar e recomenda que todos os passageiros verifiquem a situação dos seus voos antes de se dirigir ao aeroporto diretamente na página”.