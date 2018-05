Anac reconhece escassez de combustível e orienta passageiros a consultar voos

Brasília, 24 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informa em seu site que está acompanhando em tempo real o abastecimento dos aeroportos e os possíveis impactos às operações da greve nacional de caminhoneiros iniciada na segunda-feira, 21, e que já causa "contratempos na malha aérea decorrentes da falta de abastecimento de querosene de aviação". A agência recomenda aos passageiros com voos marcados para os próximos dias que consultem as empresas aéreas antes de se deslocarem para os aeroportos até que a situação se normalize.



De acordo com a Anac, as reservas de combustível dos aeroportos são gerenciadas por cada operador aeroportuário em conjunto com as companhias aéreas e destaca que, "mesmo com a escassez de combustível nos aeroportos", todos os voos em operação seguem abastecidos conforme os regulamentos exigidos.



"Os regulamentos da Anac estão amparados internacionalmente e regulam o cálculo a ser feito conforme a rota, a reserva mínima a ser observada, além de instruções sobre a operação que podem alterar o cálculo do combustível", diz a agência.



Infraero -



A Infraero também informou que está monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos seus terminais e já alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível na origem e no destino do voo.



Assim como a Anac, a Infraero também orienta os passageiros a consultar nas companhias aéreas a situação de seus voos.



(Luci Ribeiro)