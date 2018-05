Quarto dia de greve dos caminhoneiros tem mais de 50 pontos de manifestação em Minas

A greve dos caminhoneiros que atinge vários estados brasileiros chegou ao seu quarto dia. A categoria protesta contra a alta dos combustíveis. Em Minas Gerais, por volta das 8h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizava 47 pontos de interdição nas BRs. Nesses pontos há restrição de passagem para veículos de carga, inclusive caminhonetes e furgões.





Já nas estradas sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por volta das 8h30 havia cinco pontos com restrição de carga. Uma, inclusive, chegando no Anel Rodoviário, como ocorrido nessa quarta-feira





MG-010, km 18, sentido Belo Horizonte: caminhoneiros no acostamento

BR-356, km 56, em ambos os sentidos: permitida passagem de carga viva, produtos perecíveis e veículos de passeio

BR-356, km 73, em ambos os sentidos: permitida passagem de carga viva, produtos perecíveis e veículos de passeio

MG-129, km 130, em ambos os sentidos: permitida passagem de carga viva, produtos perecíveis e veículos de passeio

MG-424, próximo à Cidade do Galo: rodovia bloqueada no início da manhã, já liberada.

Anel Rodoviário, altura do Bairro Olhos D'Água, trecho da BR-040.









Os postos de Minas, São Paulo e outros estados começaram a ficar sem combustíveis. A BHTrans anunciou redução de 50% das viagens de ônibus fora do horário de pico e as empresas avisam que podem ser obrigadas a parar nos próximos dias. A PM diminuiu as viaturas nas ruas.





A falta de combustível também afeta os aeroportos. Em Brasília, pelo menos três voos foram cancelados e terminais de São Paulo, Recife, Palmas, Aracaju e Maceió só tinham querosene de aviação para operar até ontem. Para tentar amenizar o problema, no início da noite o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou redução de 10% no preço do diesel durante 15 dias.