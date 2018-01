Aeroporto da Pampulha recebe primeiro voo de grande porte, operado pela Gol

Para trazer o avião de SP, a Gol criou conexão em Juiz de Fora (foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

Faltando três minutos para as 9h da manhã desta segunda-feira (22), pousou no Aeroporto da Pampulha o primeiro voo de grande porte vindo de São Paulo. A operação foi realizada graças a uma estratégia da Gol Linhas Aéreas de usar uma conexão por Juiz de Fora, na Zona da Mata, para a viagem que teve origem no aeroporto de Congonhas (SP). A companhia aérea driblou portaria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação da última quinta-feira (18), que restringiu a atuação do terminal aos percursos regionais. A manobra tem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).O voo que chegou a BH está previsto para todas as segundas-feiras, saindo as 7h05 de São Paulo, via congonhas, com uma conexão em Juiz de Fora com duração de 1h50 e previsão de chegada na capital mineira às 8h55. Na quinta-feira, quando teve proibida a operação dos voos diretos, a Gol lançou, com autorização da Anac, quatro opções de voos diários passando por Juiz de Fora, sendo que dois deles não saem apenas aos sábados e dois apenas aos domingos.O Ministério dos Transportes acatou, na quinta-feira, decisão do TCU barrando voos de grande porte na Pampulha. Ocorre que a medida não se referia ao tamanho das aeronaves e sim dos aeroportos dos quais viram ou para os quais iriam os voos da Pampulha. Com isso, o aerporto não pode ter, por exemplo, uma viagem que vá direto de BH para São Paulo, pois o aeroporto de Congonhas se enquadrana restrição.A decisão do TCU e do ministério foi suspender os voos que ligam diretamente a Pampulha a aeroportos que movimentam mais de 600 mil passageiros ao ano.