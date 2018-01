Aeroportos do interior de Minas sofrem com falta de investimentos

No aeroporto de Governador Valadares nada foi executado ainda (foto: Carlos Eller / Especial para o EM )

Enquanto em Belo Horizonte segue o impasse que envolve a volta dos voos com aviões de grande porte para o aeroporto da Pampulha, os aeroportos do interior do estado vivem à míngua, na espera por verbas e recursos para melhorar a infraestrutura e, com isso, motivar a economia dos municípios no entorno. Ao todo, Minas tem 78 aeroportos homologados. Desse total, 22 estão com a gestão transferida para as cidades onde estão localizados e dois são de responsabilidade do governo do estado. Há ainda quatro pendentes de homologação das pistas para que haja pousos e decolagens e outros dois sem instrumento de exploração. Nesse universo, apenas 12 passaram por intervenções ou tiveram recursos já liberados.Verbas vêm sendo prometidas ano após ano, mas, em muitos casos, as obras e o que foi anunciado não avança, o que impede que a infraestrutura seja melhorada e traga mais comodidade para os passageiros. Além disso, demandas econômicas também deixam de ser cumpridas com mais facilidade e isso atrapalha o desenvolvimento das regiões. Exemplo disso é o programa ProAero, lançado pelo governo de Minas na gestão de Antônio Anastasia (PSDB). No início de 2013, foi anunciado R$ 235 milhões para a construção e a revitalização de aeroportos regionais, mas, passados cinco anos, apenas os aeroportos de Januária, Pirapora, Teófilo Otoni, Almenara e Patos de Minas tiveram as obras previstas concluídas. A iniciativa previa intervenções em 17 terminais.No aeroporto de Januária, no Norte de Minas, estava prevista a construção de pista, pátio de aeronaves, terminal de passageiros, seção de salvamento e combate a incêndio, balizamento noturno e sinalização. Já em Governador Valadares, Caxambu e Pará de Minas nada foi executado. Outros aeroportos tiveram apenas os projetos e estudos das melhorias realizados, mas as obras sequer chegaram a ser licitadas. É o caso das pistas localizadas no Serro, Três Corações, Poços de Caldas, Itambacuri, Muriaé e Pouso Alegre. Com mais sorte, São João del-Rey, Patos de Minas e Diamantina tiveram a compra de caminhões contra incêndio realizadas. “O investimento de R$ 235 milhões resumiu-se a R$ 76,3 milhões. Ou seja, na prática, a promessa só foi cumprida em 32,5%”, afirmou a Secretaria de Transportes do estado.Apesar desse cenário, alguns investimentos foram anunciados e outros começaram a sair do papel, mesmo contemplando apenas uma parcela pequena do total de pistas no estado. Em dezembro do ano passado, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintella, assinou termo de compromisso para investimentos de R$ 33 milhões para o aeroporto de Governador Valadares, no Leste de Minas. A elaboração dos projetos e a conclusão das obras têm prazo de 22 meses.O termo de compromisso foi celebrado entre o município e o governo federal. No acordo, R$ 32 milhões (96,6%) serão provenientes do Ministério e R$ 1,1 milhão (3,4%) da prefeitura de Governador Valadares. Entre os investimentos incluídos estão a elaboração de projetos básico e executivo, recuperação de pavimentação do sistema de pistas, construção de nova taxiway e novo pátio de aeronaves. Além disso, também estão previstas a construção de novo Terminal de Passageiros, edificações de apoio, seção contra incêndio (SCI) e aquisição de equipamentos, entre outras melhorias.O governo federal ainda incluiu outros três aeroportos no Programa Avançar – Uberaba, Uberlândia e Montes Claros –, em que estão previstas obras de recuperação das pistas. Somadas as três intervenções serão gastos aproximadamente R$ 37 milhões.Em relação aos investimentos do governo de Minas, desde 2015 foram realizadas seis intervenções nos aeroportos de Nanuque, Patrocínio, Três Corações e Manhuaçu, além de Itambacuri e Itajubá. As obras incluem ampliação e melhoramentos, além de estudos de viabilidade técnica e financeira. O total empenhado é de aproximadamente R$ 43 milhões.Além disso, o governo do estado tem celebrado acordos para zonas de proteção de 33 aeródromos e financiamentos de custos de bens e serviços necessários ao desenvolvimento dos aeroportos regionais. Está em andamento também concorrência pública para a contratação de prestação de serviços de administração, operação, gerenciamento e manutenção do aeroporto da Usiminas/Ipatinga, localizado em Santana do Paraíso. E concessão da exploração dos serviços aeroportuários de Aeroporto Regional da Zona da Mata.No segundo semestre de 2016, o governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig), lançou o projeto Voe Minas, que integra 15 cidades do interior com Belo Horizonte. Iniciado com 12 cidades, outros três destinos foram incluídos. Na avaliação da Codemig, a demanda vem crescendo e já atingiu 50%, segundo dados de outubro de 2017. “Desde o lançamento do Voe Minas, Projeto de Integração Regional – Modal Aéreo, que visa à integração aérea do interior com a capital, a taxa de ocupação tem crescido, impactando positivamente na redução do subsídio”, informa a companhia.Governador ValadaresUberabaUberlândiaMontes Claros>> Governo Federal , Investimentos de aproximadamente R$ 69 milhõesNanuquePatrocínioTrês CoraçõesManhuaçuItambacuriItajubáIpatinga /Santana do ParaísoZona da Mata – Goianá>> Governo do Estado, Investimentos de aproximadamente R$ 52 milhões