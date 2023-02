Bloco Sambô apresenta a ancestralidade negra no carnaval de BH

Bloco Sambô São Salvador surgiu para descentralizar o carnaval de Belo Horizonte (foto: Reprodução )



O Bloco Sambô São Salvador vai desfilar pelas ruas do bairro São Salvador, região Noroeste da capital mineira, na terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro, a partir das 14h. Durante o cortejo o Bloco irá privilegiar em seu repertório, canções que valorizem a história e a memória de personagens negros que deram valiosas contribuições no combate ao racismo e a construção da ancestralidade negra.









Criado em 2018 no bairro São Salvador, periférico predominantemente negro, o Bloco Sambô surgiu com o objetivo de descentralizar o carnaval na capital mineira e valorizar a cena cultural da região. Além do cortejo com bateria aberta, será realizado um Encontro de músicos de Samba (raiz e pagode), comandado pelos músicos Gui e Tico do pandeiro, Rubinho e Davison Prado.





O trabalho deste Bloco vai muito além do carnaval. Com o objetivo de resgatar a memória e a história dos sambistas do bairro, será desenvolvido um trabalho contínuo de valorização e profissionalização dos artistas ao longo do ano.





“Acreditamos que o Sambô São Salvador pode se tornar um hub de encontro dos músicos de samba de diferentes gerações da região, com os produtores culturais deste gênero, interessados em assessorá-los para profissionalização da carreira”, explica Rafael.





Serviço:

Bloco Sambô Sâo Salvador

Dia: 21/02/2013

Hora: 14h

Local: Rua Nilo 528, Bairro São Salvador

Mais ifomações: @sambosaosalvadorbh





Programação do Cortejo

14h Encontro de Sambistas do Bairro São Salvador (Raiz e Pagode)

17h Cortejo com bateria aberta - Coordenado pelo Bloco Transborda

18h Show Banda do Bloco da Língua e Convidados