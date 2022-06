Promotora que atuou no caso João de Deus se dedica à defesa de mulheres

Gabriela Manssur é Promotora de Justiça e ativista com mais de 20 anos de trabalhos dedicados à defesa dos direitos das mulheres (foto: Reprodução/Instagram)





A promotora de justiça Gabriela Mansur atendeu às primeiras vítimas e ajudou a reunir provas no caso do médium João de Deus, condenado cinco vezes por abusos cometidos em atendimentos espirituais em Abadiânia, em Goiás.

Gabriela visitou a cidade mineira de Divinópolis para orientar mulheres trabalhadoras sobre projetos sociais e formas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher e proferir a palestra “Lugar de Mulher é onde ela quiser – A luta pelo fim da violência contra a mulher”, realizada na Faculdade Pitágoras.





Gabriela conversou com costureiras e vendedoras levando informações de prevenção e enfrentamento à violência de gênero em fábricas. Palestrou para 440 convidados entre juízas, delegadas, promotoras, advogadas e estudantes sobre sua atuação de mais de 20 anos na luta contra a violência contra a mulher e os casos nos quais trabalhou.

Devido ao enfrentamento da violência contra a mulher, em 2019, Gabriela foi eleita pela Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. “É preciso saber quais são as condições das mulheres em carreiras públicas e o que se pode fazer para incentivar e criar mais oportunidades para que elas ocupem cargos de segurança”, afirmou à Forbes em entrevista.

Mulher, promotora e justiceira Natural de São Paulo, Gabriela Manssur é filha de advogados e se formou em direito pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com especialização em direitos das mulheres e enfrentamento à violência doméstica pela Universitá di Roma, na Itália. Atua como promotora de justiça desde 2003, e é referência em violência contra mulher com mais de 20 anos de experiência na defesa dos direitos das mulheres. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Manssur (@justicadesaia) Gabriela também atuou no caso Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia, acusado de estupro, tráfico de pessoas e favorecimento à prostituição, no caso Champinha, acusado de matar e estuprar Liana Friedenbach de 16 anos, e no caso Marcius Melhem, abrindo inquérito e solicitando medidas cautelares para as oito que realizaram denúncia de assédio sexual contra o humorista. Ativista, é idealizadora de vários projetos de lei e projetos sociais de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher como: Tem Saída, Movimento Pela Mulher, Messana e Ouvidoria das Mulheres.

Violência contra a mulher no Brasil

Segundo a ONU, 70% das mulheres em todo o mundo já sofreram ou sofrerão algum tipo de violência em, pelo menos, um momento de suas vidas, independentemente de nacionalidade, cultura, religião ou condição social.





O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de países mais violentos para as mulheres. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança, em 2021 uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas e a cada dez minutos, uma mulher sofreu estupro.

Apesar de ter uma das menores taxas de feminicídio no país, Minas Gerais teve 1809 mulheres assassinadas entre 2015 e 2019, e esse número vem crescendo a cada ano. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no estado foram 146 vítimas em 2019, 151 em 2020 e 152 em 2021. Já os números de estupros não ainda mais altos. Foram 3.904 vítimas em 2020 e 3.889 no ano passado, considerando os casos registrados em delegacias e boletins de ocorrência.