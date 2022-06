Projeto Astrominas aproxima meninas do campo das ciências

Astrominas tem o objetivo de desconstruir a ideia de que as ciências exatas não são para meninas (foto: Divulgação/ Astrominas)

Projeto Astrominas da USP oferece cursos gratuitos e online para aproximar meninas dos campos das ciências naturais e exatas com o objetivo de construir igualdade de gênero nesses campos. A edição 2022 do curso ocorrerá entre os dias 2 e 22 de julho, e bateu recorde de inscrições com 16.934 meninas para 400 vagas disponíveis.

O projeto nasceu em 2019, idealizado por mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP) para estimular o acesso de mulheres à universidade, estreitar o contato dessas jovens com mulheres cientistas e desconstruir a ideia de que as ciências exatas não são para meninas. O Astrominas é coordenado pelas professoras Elysandra Figueredo Cypriano, Lilian Soja e Taísa Oliveira de Jesus.

O curso tem como público alvo meninas cis (se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer) e trans (não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer), entre 14 e 17 anos, que estejam matriculadas em uma escola de Educação Básica.

Cada aluna dedica de 3 a 4 horas diárias para a realização de atividades assíncronas, além de participar de palestras e rodas de conversas transmitidas ao vivo. Para atender a todas as alunas, o projeto conta com o auxílio de 26 organizadoras e 150 monitoras, conhecidas como Fadas Madrinhas.